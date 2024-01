E szerint holnaptól útdíjköteles a nehéz-tehergépjármű és a lakóautó, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból vagy másik útdíjköteles gépjárműből álló járműszerelvény –áll a Magyar Közlönyben.

Az úthasználati díj mértékét a gépjármű fajtája és műszaki adatai alapján határozták meg:

D1 díjkategória: a motorkerékpár és a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetővel együtt legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija D2 díjkategória: valamennyi olyan gépkocsi, amely egyéb díjkategóriába nem tartozik, és külön jogszabály szerint nem minősül útdíjköteles gépjárműnek

B2 díjkategória: az autóbusz

U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó gépjárművek által vontatott pótkocsi (utánfutó)

Az útdíjak kategóriánként – kivéve a D1 és az U – eltérnek.

A rendelet továbbá arra is kitér, hogy, ha D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó gépjármű U kategóriába tartozó pótkocsit vontat, a pótkocsira megváltandó jogosultság megváltható a vontató gépjárműre is. A vontatmány forgalmi rendszámára megváltott jogosultság nem keletkeztet úthasználati jogosultságot az azt vontató gépjárműre. A B2 – autóbusz – díjkategóriába tartozó gépjárműre megváltott jogosultság érvényessége március 31-én abban az esetben is lejár, ha a megváltásakor hatályos rendelkezések alapján ezen az időponton túl is érvényes lenne.

A jogosulatlan úthasználat után pótdíjat kell fizetni. 60 napon belüli fizetéskor ez az összeg D1, D2 és U kategóriákba tartozóknál 14 875 forint, B2-nél pedig 66 925 forint. 60 napon túli fizetés esetén emelt pótdíjat kell fizeti, ez előbbi kategóriák esetében 59 500 forint, míg utóbbinál 267 ezer forint.