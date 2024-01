Sok mindenre pályázott a nagyközség, és a kiírások között is vannak mindig prioritások, ugyanakkor a tavalyi év egyértelműen az útfelújításokról szóltak.

–Soha Csernye történetében annyi kilométer út nem újult meg egy éve alatt, mint a 2023-as évben.

Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy a Kisgyón felé vezetőre igencsak ráfért a renoválás. A kicsivel több mint 2.3 km hosszú út nagy része, erősen leromlott állapotban volt. Fontos külterületi útról beszélünk, hiszen a tűzifának a felhasználókhoz való eljuttatásában is komoly szerepe van, de rendkívül népszerű útvonal ez turisztikai szempontból is, hiszen kirándulók százai is ezt használják a túraútvonaluk megközelítésre. Ezzel párhuzamosan elkészült a Rózsa utcai óvodát kiszolgáló, az autók parkolására alkalmas aszfaltos megálló is–emlékezett vissza a fejlesztésekre Turi Balázs polgármester.

Fotó: Az önkormányzat

Persze elkészült sok más is, például a településközponti parkoló térkövezése, az új bölcsődei szoba, a temetői parkoló és főkapu is. De az általános iskola udvarán is látszanak a fejlesztések, és fűtéskorszerűsítés is nagyon időszerű volt, igaz, utóbbi a tankerület sikeres pályázata alapján.

Az eredményeket nem csak a csernyeiek érzik és látják mindennap, hanem messze eljut a híre. Így történhetett, hogy tavaly az év második felében Családbarát Önkormányzat díjat kapott a nagyközség. Az elismerés mellé kétmillió forint is jár, amiből elektromos kerékpárokat vásárolnak majd a kézbesítőnknek és a szociális dolgozóknak.

A polgármester évértékelőjében dicsérte még a számtalan helyi civil szervezet munkáját és eredményeit, majd rétért az idei év legfontosabb eseményére, melynek már tavaly is voltak előzményei.

Fotó: Az önkormányzat

–Az év végi hajrában hozta meg a képviselő-testületünk szerintem az egyik legjobb döntését. A Bakonycsernye 300 évforduló alkalmából, pénzmaradványunk terhére minden háztartásba eljuttattunk egy Csernye Anno naptárt karácsonyra. A munka gyorsan zajlott, köszönet Kadlecsik Istvánnak, Pityukának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a fiókja mélyén meglapuló fotókat. A Bakonycsernye Anno egy kiadvány, ami gyökereinket tárja fel, és hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, kik is vagyunk valójában–fogalmazott Turi Balázs, akit a Bakonycsernye 300 ünnepsorozat programjairól kérdeztünk.

–Bakonycsernye újra telepítésének 300 évfordulóját ünnepeljük, de mindannyian tudjuk, hogy egy települést nem a kövek, s nem az azok mögött álló évek száma, hanem a benne élők személyisége teheti csak naggyá. Ez az év lehetőséget nyújt nekünk, hogy mély tisztelettel emlékezzünk azokra az elődeinkre, akiknek hite, összetartozásának ereje, a csernyei föld szeretete 300 éven át, generációkon keresztül megtartotta ezt a települést. Azokra az emberekre, akiknek tulajdonságait mi mai csernyeiek magunkban hordozzuk. A csernyeiek DNS-ébe van kódolva a lelkesedés, a kitartás és az összefogás. A lelkesedés, ami által több évszázada generációkon keresztül minden nappal szebbé, jobbá varázsoljuk ezt a falut és annak környezetét. Tesszük ezt azért, hogy a csernyeiek minden nap megélhessék: jó itt élni, jó csernyeinek lenni. A naptáron túl szeretnénk, ha ebben az évben végigkísérne bennünket ez az emlékév. Szeretnénk, ha hétköznapok folyamán minél többször emlékeznénk meg a jeles évfordulóról. De tervezzük egy olyan háromnapos rendezvény megvalósítását is, ahol egy a csernyei értékeket bemutató kulturális, hagyományőrző és populáris kikapcsolódás is megvalósulhatna. Érdemes már most beírni a naptárba május 10-11-12- ét, mert akkor történni fog valami–hagyta meg a titokzatosság fátylát a település vezetője.

Hogy ,miből áll majd a háromnapos ünnep, azt nem tudtuk meg, de azt igen, hogy 2024-ben Bakonycsernye ad otthont a Magyarországi Szlovákok Napja rendezvénynek. Az is kiderült, hogy a pályázatok, illetve a fejlesztések sem állnak le, ugyanis éppen a 300. évfordulós évben teszik le az egészségház alapjait, sőt, most indulhat az evangélikus óvoda új épületének kialakítása.