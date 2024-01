– Izgalmas, tartalmas programra készültünk, amikor a kiállítás megtekintésére vállalkoztunk. Feszültséggel teli várakozás előzte meg a kirándulást, de elmondhatom, egyáltalán nem kellett csalódnunk, hiszen már a bejáratnál a fiatal Bud Spencer „fogadott” bennünket, akivel közös fotót is készítettünk. A termekben sétálva 51 neves külföldi és magyar híresség (sportoló, színész, zenész) élethű viaszfigurájával ismerkedhettünk" – mondta el lapunknak Fekete Lászlóné, a klub vezetője.

– Tetszett, hogy a viaszfigurák mellett elhelyezett táblácskák feliratai nem tiltottak, hanem cselekvésre biztattak bennünket. Így, engedve a csábításnak, beülhettünk Sissi hintójába, Karády Katalin csodaszép autójába, portrét készíthettünk magunkról Munkácsy Mihállyal, de zongorázhattunk Liszt Ferenccel is, vagy éppen verset is írhattunk – a technika segítségével – Petőfi Sándor mellett, ezt kinyomtatva el is hoztuk emlékbe. A közös fényképezkedés is élmény marad számunkra, és míg a fiatalabb nyugdíjas társaink George Clooneyval, addig az idősebbek inkább Zámbó Jimmyvel készítettek közös képeket – folytatta a csapat vezetője.

– A viaszfigurákra és a múzeumra szánt időnk azonban gyorsan eltelt és indulhattunk a következő programunkra a rendőrség múzeumába, ahol a történész tárlatvezető fogadta a csoportunkat. Kimerítő tájékoztatást kaptunk a rendőrség történetéről, a bemutatott tárgyakról, rendőri egyenruhákról, kitüntetésekről, fegyverekről és igazolványokról. Megtekinthettük a rendőrségi fogda felszerelését, berendezési tárgyait, elénk került néhány rablási, hamisítási technika, illetve a hazánkban megtörtént legkegyetlenebb életellenes bűncselekmények tárgyi bizonyítékait is megnézhettük – mesélte még a klubvezető.

A nyugdíjasok mindkét program megtekintését javasolják mindazoknak, akik még nem láttak hasonló kiállítást; meggyőződésük – mint ahogyan ők is megtapasztalták –, hogy mindenki élményekkel gazdagon tér majd haza.