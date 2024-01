Orrfolyás, köhögés, fejfájás, gyengeség és izomfájdalmak. Csak néhány tünet azok közül, amivel sokan fordultak orvoshoz az év elején Fejérben is, nem ritka esetben "visszaesőként" küzdve az újra támadó betegséggel szemben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ év végén közzétett adatai szerint decemberben országosan közel 41 ezer fő kereste fel az orvosát influenzaszerű tünetekkel, továbbá több mint háromszázezer ember akut légúti fertőzés tüneteivel jelentkezett az orvosánál. Bár a mért számadatok a Covid-fertőzés visszaesését mutatják, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának oldalán korábban arra hívták fel a figyelmet a szakértők, hogy egy olyan új variáns van a láthatáron, amely befolyásolhatja a következő hetek járványügyi helyzetét.

„Ez az új variáns a BA.2.86 (Pirola) leszármazottja, de jelentősen különbözik tőle a tüskefehérjében, amely kulcsszerepet játszik sejtjeink megfertőzésében.”

Az előttünk álló napok nagy kérdése tehát, hogy az ünnepek alatti családi összejövetelek, a szilveszteri tömegrendezvények, a munkába visszatérés, illetve az előttünk álló iskolakezdés milyen hatással lesz majd a felső légúti fertőzésekre, illetve a koronavírus-terjedésre.

Bráth Endre háziorvos

Fotó: Archív (PT) / Fejér Megyei Hírlap

Bráth Endrét, a székesfehérvári 30. számú körzet háziorvosát is megkérdeztük, mit tapasztal, és hogyan látja a jelenlegi helyzetet?

– Tapasztalatunk szerint három probléma is jelen van az alapvetően felső légúti megbetegedések okán. Találkozunk Covid-fertőzött beteggel, jelen van az RSV vírus is, illetve sok beteg érkezik a klasszikus influenza tüneteivel.

Nagyon sokan otthon heverik ki a betegséget, mikor javasolt mégis a háziorvoshoz fordulni?

– Ha a lázas állapot 3-4 nap után sem javul, sárgás-zöldes váladék jelentkezik, esetleg légzési nehézség, mellkasi fájdalom tüneteit észleljük, abban az esetben feltétlenül keressük fel a háziorvost.

Felnőttek esetében:

38,5 feletti láz

Láz 3-4 napig zsinórban, vagy néhány lázmentes nap után újra fellépő láz

Légzési nehézség

Torokfájás, fej- és orrmelléküreg-fájdalmak

Gyerekek esetében:

38 fokos láz felett

Növekvő láz vagy legalább két napja tartó láz esetén

Ha a tünetek romlanak, vagy nem javulnak

Zihálás

Fülfájás

Rendkívüli zavartság

Szokatlan álmosság

Étvágytalanság



Az antibiotikumok használata igencsak megosztó kérdés a betegek körében, mennyire javasolt gyógymód ez a fajta gyógyszeres kúra?

– Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy bizonyos esetekben az antibiotikum nem feltétlenül szükséges vagy nem éppen használ. Illetve információink szerint nemcsak hogy nem minden estben hasznos megoldás, hanem bizonyos antibiotikumok hiánycikként szerepelnek a gyógyszertári listákon.

Hogyan védekezhetünk a megbetegedés ellen?

– Fontos lenne ebben az időszakban kerülni a nagyobb létszámú tömegrendezvényeket. Ha mégis olyan helyen van dolgunk, ahol sokan vannak jelen rajtunk kívül, érdemes és javasolt a maszk használata. Kórházakban, egészségügyi intézményekben erre kiemelten felhívnám a figyelmet. Használjunk kézfertőtlenítő szereket, sűrűbben mossunk kezet, és ebben az időszakban kerüljük a közvetlen érintkezési formákat, a kézfogást, ölelkezést stb.

A háziorvos kitért még arra a fontos tényre is, hogy a légzőszervi megbetegedések terjedése nagyban összefügg a időjárással, és hogy a mostani környezetben a vírusok jobban és tovább képesek terjedni életben maradni, így lényegében könnyeben okoznak fertőzést. A légzőszervi betegségek a koronavírus megjelenése előtt is terjedtek a téli hónapokban, korábban ugyanúgy járványok zajlottak le, mint most, de az első nagy világjárvány óta megtanultuk a legfontosabb szabályt: vigyázzunk egymásra!