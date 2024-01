Fejérben is számos MOL kút van, ám ezek közül csak néhány rendelkezik chipleolvasó készülékkel, ilyen Székesfehérváron a Szent Flórián körúton és az Orgona utcában lévő, Gárdonyban a Szabadság úti, Dunaújvárosban a 6-os számú főútnál lévő és Bicskén a Botond téri.

Ezen benzinkutak és az ott dolgozók nemcsak szilveszterkor és az újév első napján segíthetnek sokat egy négylábú hazatalálásában, hanem egész évben, mi most mégis arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire volt forgalmas az említett két nap. Ehhez ellátogattunk két töltőállomásra: egy fehérváriba, illetve egy másik megyeibe a fent említettek közül. Míg Fehérváron nem tudtak túl sok információval szolgálni arról, hogy hogyan telt a szilveszter és az újév, addig a másik kúton elmondták, hogy viszonylag forgalmas volt. December 31-én négy kutyát is bevittek hozzájuk, hogy leolvastassák a chipet. A négy eb mindegyikében volt chip, ám ennek ellenére ’csak’ hárman’ jutottak haza. Az egyiknek ugyanis nem érték el a gazdáját és úgy tudják azóta sem jelentkezett annál a menhelynél, ahová került.

De mit kell tudni a chipleolvasás folyamatáról? Kérdeztük a benzinkúton dolgozó hölgyet, aki a következőket mondta:

– A készüléket a kutyus nyakához érintjük, ami egyből kiírja a chip azonosítóját, ha van az állatban. Ezt követően felhívjuk az állatorvost, aki megnézi, hogy milyen telefonszám és tulajdonos van hozzárendelve az azonosítóhoz. Az állatorvos vagy értesíti a gazdát, hogy eltűnt az állat és hol találják vagy kiadja nekünk a telefonszámot, hogy értesítsük mi a gazdit – tudtuk meg.

A MOL munkatársa azt is hozzátette, a sikeres értesítés után az ebtulajdonos általában hamarosan megy is kedvencéért, de arra is volt már példa, hogy a kutya megtalálói vitték vissza a tulajdonosnak az állatot.

A fentiek mellett érdeklődtünk még arról is, hogy az év más részén mennyire gyakran kerül elő a chipleolvasó. Azt a választ kaptuk, hogy ugyan ennyi kutyát általában nem visznek be egy nap alatt, de azért év közben is előfordul, hogy valaki talál egy-egy kutyát és beolvastatja a chipet.

Arról, hogy országszerte melyik töltőállomásokon van chipleolvasó számos felületen érdeklődhetnek: a MOL applikációban, a MOL internetes keresőjében, valamint a Vigyél Haza Alapítvány Kutyakeresőjében – tájékoztat közleményében a MOL.

Utóbbiban egyébként az is kikereshető, hogy egyáltalán hol vannak chipleolvasók. Móron például a polgármesteri hivatalban és egy kutyakozmetikában, de Pázmándon és Velencén is vannak olyan helyek, ahol megtalálhatók ezek a készülékek.