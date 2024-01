Hogyan, miként tekint vissza a 2023-as évre, a fentebb említett nehézségek ellenére?

– Az év elején magunkba merülünk és igyekszünk összegezni, hogy mi is történt velünk az elmúlt hónapokban. Kijelenthetem, hogy a 2023-as év jelentette a legnagyobb kihívást az önkormányzat gazdálkodását illetően az elmúlt évek alatt. A megemelkedett energiaárak és az előző évek intézkedéseinek eredményeként a csökkentett összegű iparűzési adó hatása jelentősen befolyásolta a költségvetésünket. A pályázatok kapcsán szintén érezhető volt, hogy kevesebb forrásból volt lehetősége a településeknek a különböző fejlesztésekre. Összességében a 2023. évben egy feszített költségvetéssel ugyan, de sikerült teljesíteni a feladatainkat.

Újabb üteméhez érkezett a 2023-as évben a Csók István Művelődési Ház energetikai felújítása.

Fotó: Önkormányzat

Milyen beruházásokat, fejlesztéseket emelne ki a falu életében?

– A szomszédságunkban zajló háború, az energiaválság és mindezek következményei óhatatlanul hatással voltak az önkormányzatok működésére. Igyekeztünk, hogy a településen élő emberek a tőlünk megszokott és jogosan elvárt szolgáltatásokban részesüljenek 2023-ban is. A megvalósult pályázati fejlesztések célja volt tovább növelni lakosaink komfortérzetét helyi szinten. Ennek reményében készült el a Csók István Művelődési Ház energetikai felújításának a következő üteme és egy újabb járdaszakasz felújítása. Az infrastrukturális projektek mellett a közösségi alkalmak is nagy hangsúlyt kaptak 2023-ban is. Helyi kulturális és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása van mögöttünk, amelyekre tapasztalataink szerint nagy igény volt most is. A sportnapoktól elkezdve a nemzetközi néptánctalálkozón keresztül a hagyományőrző szüreti mulatságig sok érdekes és értékes alkalom jöhetett létre egy kis közösség összefogásával, kitartó és szorgalmas munkájával. Ezúton is köszönet érte.

Milyen célokkal vág neki idén a település?

– Hiszem, hogy minden nehézség és kihívás megerősít bennünket. Ismét eltelt egy év és mi egyebet kívánhatnék a helyi lakosainknak, mint sikerekben gazdag új esztendőt! Szeretnénk folytatni fejlesztéseinket a pályázati lehetőségek kiaknázásával és a legjobb tudásunk szerint megvalósítani az elnyert projekteket. Őszintén remélem, hogy a 2024-es év egészséget és boldogságot tartogat számunkra!