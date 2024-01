A magyar vasúttörténet egyik ikonikus darabja, a 490,053-as sorozatszámú gőzmozdony újra életre kelt. A MÁV csoport információi alapján ez a különleges jármű, amely 1905-ben indította hódító útját a síneken, most a Balatonfenyvesi GV állományában folytatja pályafutását, de korábban igencsak kalandos életútja volt a kismozdonynak.

Forrás: Fotó: MÁV-START Zrt.

Kezdetektől a csúcson

1905-ben a MÁV Gépgyár első három 70. gyári jellegű mozdonyát készítette el a Görgényvölgyi Erdei Vasutak számára. Ezek a mozdonyok nemcsak szénnel, hanem fa tüzelésével is megbízhatóan üzemeltek. Képesek voltak 35 km/h sebességgel személy- és tehervonatokat vontatni, még a 60 százalékos emelkedőkön és a 30 méter sugarú pályaíveken is kiválóan teljesítettek.

Forrás: Fotó: MÁV-START Zrt.

A 490,053 pályaszámú legendás mozdony

A most Balatonfenyvesre érkezett 7015 gyári jellegű, 490,053 pályaszámú mozdony története igazán izgalmas. 1942-ben készült a MÁVAG-ban, és az évek során több helyen, többek között Maroskeresztúron, Gántban, Békéscsabán és Szobon szolgált. A hadiüzemek számára fontos alapanyagok szállítására érkezett Gántra, ahol tehervonatokat továbbított Bodajk felé.

A bauxitbányászat felhagyásával, a gánti kisvasút Bodajk-Balinka szakaszának 1972-es megszüntetésével a gőzmozdony elkerült Gántról.

Forrás: Fotó: MÁV-START Zrt.

A "Bugaci Kispöfögő" története

1983-tól a mozdony a MÁV kecskeméti vonalhálózatán közlekedett, és 2008-ig "Bugaci Kispöfögő" néven nosztalgiavonatokat húzott. A Gyermekvasút 50. évfordulója alkalmából még Budapesten is vendégeskedett, bemutatva a nosztalgia szerelmeseinek a lenyűgöző bájait. Ezután a hosszú évekig üzemképtelen állapotban lévő mozdony, teljes felújításon esett át egy debreceni műhelyben. Ez a felújítás nemcsak a mozdony műszaki állapotát állította helyre, hanem újra életre is keltette a magyar vasúttörténet egy különleges darabját. Két évvel ezelőtt kamionon szállították Kecskemétről Balatonfenyvesre, ahol a hatósági engedélyek birtokában most téli, valamint elő- és utószezoni nosztalgia járatokon vesz majd részt.

Forrás: Fotó: MÁV-START Zrt.

A közönség várakozása

A nosztalgia szerelmesei és a vasút történetének rajongói már alig várják, hogy újra láthassák ezt a legendás mozdonyt a síneken. A MÁV csoport ígérete szerint, időben tájékoztatják a nyilvánosságot a különleges járatok időpontjairól, így mindenki részese lehet ennek a történelmi pillanatnak.

Örökség és innováció

A 490-es sorozatú gőzmozdonyok története nemcsak a múlt század eleji mérnöki bravúrokat tükrözi, hanem azt is, hogy a vasúti örökség megőrzése és ápolása milyen fontos szerepet tölt be a kulturális és technikai hagyományok fenntartásában. A Balatonfenyvesre érkezett 490,053 pályaszámú mozdony vármegyénknek is tovább viszi egy történelmi darabját.