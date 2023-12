Újabb állami támogatást kap a Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, ezzel biztosítottá válik az intézmény téli nyitvatartása.

– Mindannyian tudjuk, hogy milyen hatalmas terhet jelent az uszoda működtetése az energiaárak emelkedése óta. Az év utolsó negyedévében 59 millió forint támogatást kap a város az üzemeltetéshez – jelentette be Vargha Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő, aki kiemelte, az energiaköltségek hosszabb távú csökkentése érdekében a kormány további 50 millió támogatást biztosít az uszoda energetikai korszerűsítésére, melynek keretében napelemekkel bővülhet az intézmény.

Az önkormányzat számára nagyon komoly segítséget jelent a kormány támogatása, melynek kapcsán Cser-Palkovics András polgármester elmondta, 2023-ban az uszoda üzemeltetési költsége több mint 855 millió forint, ami összemérhető a leendő multicsarnok üzemeltetési költségeivel.

– A ma működő létesítményeink közül az uszoda üzemeltetése a legdrágább. Ez még inkább így alakult az energiaárak drasztikus emelkedésekor. Szerencsére most az energiaárak alacsonyabbak az egy évvel ezelőttinél, de jóval magasabbak mint két évvel ezelőtt voltak. Ha tavaly télen nem érkezik állami segítség, akkor sajnos az uszoda mindennapi működését korlátoznunk kellett volna. Az akkori támogatással el tudtuk érni, hogy az uszoda működni tudjon, a mostani támogatással pedig azt tudjuk elérni, hogy a városnak ne kelljen erőn felül forrást biztosítani a működtetéshez – magyarázta a polgármester, aki arról is beszélt, 2022 negyedik negyedévtől a most bejelentett támogatást is beleszámolva csaknem 416 millió forint kormányzati támogatást kapott az önkormányzat az uszoda üzemeltetési költségeinek finanszírozásához.



Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Cser-Palkovics a további fejlesztések kapcsán úgy fogalmazott, várhatóan a jövő év első negyedévében bemutatják azt a komplex felújítási tervet, amit a városgondokság és a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. szakemberei dolgoznak ki. A felújítás érinti majd az uszodaépületet, valamint a strand területét is, ami újabb élményelemek bővülhet.

Az üzemeltető képviseletében Bozai István városgondnok kiemelte, az előző években megszokott teljes kapacitásával működik jelenleg és a továbbiakban is a városi uszoda. Hozzátette, az uszoda saját bevétele az éves üzemeltetési költségek tíz százalékát teszi ki.

– Az uszoda a város nagyon erősen támogatott tömegsport létesítménye. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez az a létesítmény, ami az élsporton kívül a tömegsportot is folyamatosan szolgálja, gyakorlatilag reggel hattól este kilencig mindig lehet itt úszni – tette hozzá a városgondok.