A csaknem 30 millió forintot még 2020-ban nyerték el, a kivitelezés pedig 2022-ben történt meg. A logisztika nem volt egyszerű: mivel az iskolában egy ideig nem volt fűtés, így a diákok és a tanárok a művelődési házban húzták meg magukat – emiatt értelemszerűen nem haladhattak a munkákkal. Részint ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy a hagyományos idősek napját és a falukarácsonyt összekötik a részlegesen felújított művelődési ház átadásával. Mi több: a december 16-ai, adventi-karácsonyi hangulatú eseményen a Mezőkomáromért Emlékérem díjazottját is kihirdették Csordás László személyében.

A méltatás szerint Csordás László munkásságával éveken keresztül értékmegőrző tevékenységével szolgálta, szolgálja a közösséget, továbbá a település fejlesztésében, a társadalmi életben kiemelkedően hasznos munkát végzett. A kultúra, a művészet, a falu fejlesztése, valamint a műemlékvédelem területén a településen értéket növelő, kimagasló eredményeket ért el. 2012-ben például az Ízőrzők cím televíziós műsorban Mezőkomárom hagyományait mutatták be, ahol Kálmán Gyula fafaragó nyomdokaiban járó Csordás László igényes munkáit is bemutatták, és egy házias birkapaprikást is elkészített. 2013-ban a katolikus temetőben a ravatalozó melletti haranglábat saját kezűleg készítette el. 2014 óta az Aranyhegyi Orbán kör elnevezésű civil szervezet elnökeként tevékenykedik. A településen hagyománnyá vált Orbán-napi borversenyek megszervezése és lebonyolítása is az ő érdeme évek óta. A szervezet kulturális eseményein is aktívan részt vesz, a falunapi ételek elkészítésével, illetve anyagi támogatásával is. A település külterületein lévő dűlőutak javításában is részt vett, mellyel hozzájárult a település fejlesztéséhez. Az idei évben mind a katolikus, mind a református templomok bejárati ajtajainak teljes felújítását tűzte ki célul, melyeket szintén saját kezűleg, faragott technikával készít el.