A péntek éjjel és a szombaton lehullott nagyobb mennyiségű hó az enyhe időjárás miatt gyorsan olvadásnak indult. A zámolyiak szerencsétlenségére. Ugyanis a Burján-árok és a Császár-víz is a falu határába vezeti a Vértesből lefolyó vizet és veszélyezteti a Vasvári és a Petőfi utcai ingatlanokat. Sallai Mihály polgármester délelőtt 10 óra után élőben jelentkezett be a település közösségi oldalán és elmondta, már a helyszínen vannak a Vízügyi Igazgatóság szakemberei, a kialakult helyzet miatt pedig el kell rendelnie a vízügyi készültséget. Ez azt jelenti, hogy a közelgő szenteste ellenére is mozgósítania kell azokat, akiknek a faluban védelmi feladatai vannak.

Az árvízvédelemhez szükséges homokzsákok töltése, ahogy arról Sallai a feol.hu-nak beszámolt, már folyamatban van, a töltéshez az aprószemű kavics a gánti bányából érkezett. A zsákok azonban elfogytak, így továbbiakat kellett kérniük a katasztrófavédelemtől. Ezek töltéséhez, illetve a zsákok pakolásához kérnek segítséget és várják az önkénteseket – nem csak Zámolyról - a falu Gánt felőli végén, a focipályánál. A zsákokat az érintett terültre rakodógéppel szállítják, de aztán emberi erővel kell legalább egy méter magas falat építeni belőlük. Ezzel egyidőben a katasztrófavédelem átszivattyúzza azt a vizet, ami eddig bejutott a Petőfi és a Vasvári utcákba. Sajnos, tette hozzá Sallai, az időjárás előrejelzések szerint újabb csapadék is várható, ami tovább növeli a Vértesben olvadó hóból keletkező és a faluba befolyó víz mennyiségét.