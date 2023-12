Bár rénszarvas nem volt kéznél, de mégis piros volt az orra annak a járműnek, amelyik ha nem is elrepítette, de legalábbis elvitte magával a Mikulást a Csókakői Általános Iskolában tanuló tűzoltó szakkörös gyerekekhez, illetve a Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület azon tagjainak házához, ahol vannak kisgyerekek.

Weiger Lajos az egyesület elnöke minden évben egyeztet a Mikulással hogy ezeket a házakat közösen látogassák meg, és mivel Móron is vannak tagjai a civil szervezetnek, ezért mindig elrobognak a nagyvárosba is.



Természetesen, ahogy a Mikulások általában, a tűzoltó Mikulás sem szűkmarkú, így nemcsak a tűzoltó gyerekeknek tudott mosolyt csalni az arcára, és szaloncukrot rejteni a kezébe, hanem mindenkinek, akivel csak találkozott.

Ahogy Csókakőn, úgy Móron is kigyúltak a fények az ablakokban, a két, kék villogóval felszerelt autóból álló menet hangos zenéjére. Volt aki csak integetett a Mikulásnak, de sokan kabátot vettek és csizmát a pizsamára, hogy személyesen találkozhassanak vele. Móron még a felnőttek is örültek a szakadó hóesésben, és táncra perdültek a tűzoltó fecskendő tetejére szerelt hangszórókból áradó, karácsonyi zenére.

Aztán a Mikulás és a krampuszként szereplő tűzoltók visszavonultak a szertárba, és újra üzembe helyezték a tűzoltóautókat, hogy bármikor vonulni tudjanak, ha szükség van rá.