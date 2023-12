Bővül a helyi óvoda 1 órája

Ismét a jövőbe fektetnek Mezőszilason

Újabb örömhír a mezőszilasi gyerekeknek és szülőknek: bővül a Mezőszilas Óvoda Bölcsőde – számolt be Varga Gábor közösségi oldalán, aki hozzáteszi azt is, hogy az elmúlt években nagyon sok támogatást sikerült szerezniük az oktatás-nevelés körülmények javítására a térségben, így Mezőszilason is - a legjobb helyre kerülnek ezek a források.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

Fotó: FMH/Archív

Mint azt Dél-Fejér országgyűlési képviselője írja bejegyzésében, egy 200 millió forintos forintos támogatásnak köszönhetően új tornaszobával, mosdókkal és pedagógusi irodával bővül a település óvodája, amivel immár minden tárgyi feltétel adott lesz a legkisebb korosztálytól felmenően a helyi gyerekek testi-lelki fejlődéséhez.

