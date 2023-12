Idén is Mikulás-ruhába öltözve szelték a dunaújvárosi utakat Meskál Roland és barátai, a siker pedig ezúttal is garantált volt. Mikor a csapat a szerkesztőség elé ért a feldíszített járgányokkal, rögtön jókedvre is derült a Vasmű út. Többen fotózni is kezdték a felsorakozott ünnepi verdákat, mások pedig már messziről integettek a piros ruhás felvonulóknak. A cél pedig a szórakoztatás és persze a jótékonyság, hiszen útjuk során kisebb ajándékokkal, kisautókkal, mesekönyvekkel, szaloncukrokkal lepik meg a gyerekeket, felnőtteket.

Szerző: Szente Patrícia Andrea

Forrás: duol.hu