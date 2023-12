A 2023-as jótékonysági vadászat sikeréről számolhatott be Fejes László szervező december 27-én délután Kápolnásnyéken, a Halász-kastély kertjében, ahol a terítékre került vadak körül gyújtottak fáklyát az eseményen résztvevő vadászok.

- Az ország teljes területéről érkeztek visszajelzések a jótékonysági vadászat eredményességéről. Rendben, jó hangulatban zajlottak le mindenhol a vadászatok – árulta el a Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, majd pedig visszaemlékezett a kezdetekre: - 2013-ban, napra pontosan ezen a napon nagy izgalommal vártam, hogyan fog sikerülni az első vadászat, melyet korábban soha senki nem próbált, így azt sem lehetett tudni, vajon működik-e. Azt mondhatjuk: igen, működött, hiszen első alkalommal egy területen vadászva körülbelül negyven vadász jött össze s egy kórház számára gyűjtöttünk adományt. Már akkor mellénk állt 2-3 támogató, ami szintén nagy öröm volt, ahogy az is, hogy a nap végére mintegy 700 ezer forintot gyűjtöttünk. Majd eltelt egy évtized, s itt lehetünk a 11. jótékonysági vadászaton, amikor Vásárosnaménytól Zalaegerszegig az ország egésze vadászott, ugyanis mind a tizenkilenc megyében rendeztünk vadászatot – egészen pontosan negyvenhárom helyszínen. Megközelítőleg ezer vadász vett részt a programon, a támogatóink száma pedig közel 300-ra nőtt. Továbbá ma már nem egy, hanem huszonhárom kórházat támogatunk, s nem is 700 ezer, hanem nagyságrendileg 40-50 millió forinttal.

Az elmúlt 10 évben 170 millió forintot adományozott a jótékonysági vadászat a magyar egészségügynek, melyből 286 orvosi eszközt vásároltak és megközelítőleg 160 ezer beteg gyermek gyógyulásához járultak hozzá. Ehhez a mérleghez csatolható a most gyűjtött 40-50 millió forint. – Ez azt jelenti, hogy valahol 210 és 220 millió forint között lesz a támogatás nagysága a kezdetek óta. Ez, túl azon, hogy egyedülálló, a legszélesebb körre is ható karitatív program az országban. A jövőben hasonlóan fontos a jótékonysági vadászat folytatása, hiszen hiánypótló eszközökre továbbra is szükségük van a kórházaknak, melyek megvásárlásában szeretnénk részt venni.

Fejérben a jótékony vadászok minden esztendőben a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház gyermekosztályának gyűjtenek. A támogatás összegéből vásárolt orvosi eszközöket pedig mindig a következő évben adják át az érintett osztálynak. Az idei esztendőben a vadászokhoz csatlakozott Kálmán Andrea főorvos, a kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztályának vezetője is, melynek nagyon örültek a szervezők.

L. Simon László házigazdaként köszöntötte a vadászokat az eseményen. A feol.hu-nak elmondta:

- Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a jótékonysági vadászatot Fejér megyében, amely azonban az elmúlt években már országos szinte nőtte ki magát, hiszen nincs olyan megye, ahol ne lenne vadászat ezen a napon a jó ügy érdekében. Az országossá válás bázisa Kápolnásnyék, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen célunk, hogy segítsük azt a fontos célt, melyet a Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. kitűzött maga elé – fogalmazott L. Simon László, maga is díszes vadász ruhába öltözve. Hozzátette: - Két célja van a programnak: az egyik, hogy a vadászok önzetlen felajánlásának köszönhetően a kórházak gyermekosztályai újabb értékes berendezésekkel lehessenek gazdagabbak. A gyerekek egészségének megőrzése ugyanis mindannyiunk számára nagyon fontos! Másrészt viszont lényeges, hogy a magyar vadászati kultúrát ápoljuk, a vadászat társadalmi presztízsét emeljük. Sokaknak van ugyanis tévképzetük a vadászatról, nem csak nálunk, de egész Európában. Számos országban hoztak vadászatellenes szabályozásokat, amely alól azonban kivétel Magyarország. A magyar országgyűlés az elmúlt évtizedekben számos, a vadászatot megkönnyítő, a fegyvertartás szabályait liberalizáló fontos döntést hozott Semjén Zsoltnak köszönhetően. Ugyanakkor azért, hogy a széles társadalom is elfogadja a vadászatot, mindig el kell mondani és hangsúlyozni kell: a vadászatnak igenis fontos gazdálkodási, környezetvédelmi szerepe van. A Kárpát-medencében ugyanis számos olyan kártékony ragadozó van, amely ellen csak az ember tud védekezni, tehát az állományfenntartó és -szabályozó szerep nagyon fontos! A magyar vadászok mindemellett elkeserítő közösségi tendenciáknak is szemtanúi a magyar erdőkben: elképesztő méreteket öltött ugyanis az illegális szemétlerakás az árokpartokon, erdőszélek és utak mentén. A magyar vadászok ezekre is felhívhatják a figyelmet, ezek begyűjtésében is fontos szerepet vállalhatnak.