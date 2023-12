A kezdeményezéshez hamar csatlakozott a Lepsényért Közalapítvány is. Elsöprő lelkesedéssel gyűjtötték a kutyusok számára szánt ajándékokat, amelyek , mint megtudtuk, olykor olyan nagyok voltak, hogy közel sem fért volna bele még egy mikulászsákba sem, nemhogy csomagba. Érkeztek a száraztápok zsákszámra, mellé a szaftos tápok, de nem maradtak el a rágcsák, a jutalomfalatok és a játékok sem. A gyűjtés sikere magáért beszélt: a közalapítvány munkatársai úgy döntöttek, hogy idén már saját felhívással állnak elő.

Az idei "Lepsényi Advent 2023" keretében folytatódik a szép hagyomány. December 17-ig várják a jutalomfalatokat, játékokat, eleségeket, és minden olyan tárgyat, ami egy kutyus szívet örömmel tölti el.

A kutyusoknak szánt karácsonyi ajándékokat a lepsényi könyvtárban adhatják le, ahol összegyűjtik és továbbítják a szükséget szenvedő négylábúaknak.

Ez a kezdeményezés nem csak az állatoknak, hanem az adományozóknak is örömet szerez. A "Hozz egy Mikulás csomagot egy menhelyi kutyának!" felhívás egyben arra is ösztönzi az embereket, hogy gondoljanak a rászoruló állatokra is az ünnepek közeledtével, és támogassák az Aska Alapítvány nemes munkáját. Az ünnepi eseményeknek így mindenki részese lehet, megajándékozva a mentett állatokat, és ezzel egy kis boldogságot csempészve az életükbe.