Az északi égbolt alatt, ahol a hideg levegő kristálytiszta, és a csillagok mintha csak egy karácsonyfa díszei lennének, éppen az utolsó simítások zajlanak. A Mikulás műhelyében a manók szorgalmasan dolgoznak, míg a földi személyzet a szánkót ellenőrzi és finomhangolja. Rudolph - a vörös ütközésgátló jeladó-orrú rénszarvas - már alig várja, hogy az éjszakai égbolton repülhessen.

Hamarosan indul a Boldog Karácsonyt! légitársaság tulajdonában lévő, HOHOHO azonosítóval ellátott különgép, az Északi-sarkról

Forrás: Flightradar24

Idén a Flightradar24 segítségével mindenki szemmel követheti a Mikulás útját! És ez hogyan tehetjük? December 23-án 19:00 UTC-től a SANTA1, HOHOHO, vagy R3DNO53 kifejezéseket keresve láthatjuk, ahogy a rénszarvasok fáradthatalanul húzzák az ajándékokkal megrakott szánt. A Flightradar24 segítségével nem csak egy pontként látjuk a Mikulást az égen, hanem 3D-ben is nyomon követhetjük a Boldog Karácsonyt! légitársaság különleges járművét.

Míg a rénszarvasok és a Mikulás készülődnek, a technológia sem marad hátra, ugyanis a legmodernebb eszközökkel szerelték fel az 1753 éves - a krónikák szerint a világ legrégebb óta használatban lévő - repülőgépvázát. Az ADS-B transponder, amit évekkel ezelőtt telepítettek a szánra most lehetővé teszi, hogy - pontosabban, mint valaha - nyomon követhessük a Mikulást. A légiforgalmi irányítás is készen áll a karácsonyi nagy kalandra, hiszen a SLEI típusmegjelölést is megkapta a szán, így mindenki biztonságban tudhatja az égi utazókat.

Ahogy a Mikulás felkészül a nagy útra, és a rénszarvasok melegítik izmaikat az Északi-sarki hidegben, a gyerekek szerte a világon izgatottan várják az érkezését. A Flightradar24 és a modern technológia segítségével most mindenki részese lehet ennek a csodálatos éjszakának.