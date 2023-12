Az elismerésért járó oklevelet és a zsűri szöveges értékelését a héten kapta meg a tordasi önkormányzat, melyet Juhász Csaba polgármester tett közzé. Ebből kiderül, hogy Tordas idén az egységes koncepció mentén végzett zöldfelület-fejlesztéseiért kapott elismerést. A szakmai zsűri a verseny folyamán többször is felkeresi a pályázó településeket. A Tordason szerzett benyomásaikról és tapasztalataikról többek között azt írták, hogy a község zöldfelületi ellátottsága kiemelkedően magas, amelyet a település vezetése jelentős értéknek tart és ennek megfelelően kezel. Az egyes zöldfelületek fejlesztését egységes, hosszútávú koncepció mentén végzik. Dicsérték az óvoda, az iskola, a sportcentrum és a Szent László-patak melletti területekre, valamint a Sajnovics tér melletti piac területére vonatkozó zöldfelületi fejlesztési terveket. Azt is kiemelték, hogy Tordason három EU szabványos játszótér is található, ami a település méretéhez képest jelentős, valamint követendőnek tartják, hogy a koncepciók kialakításába a helyi lakosokat is bevonják. Megjegyezték, a községben a védett értékek fenntartására is jelentős figyelmet fordítanak.

A szakmai értékelés minden esetben tartalmaz fejlesztési javaslatokat is. Ebben a zsűri a Szent László patak közötti zöldfelület további fejlesztésére tett javaslatot. Hozzátették, szükséges a patak melletti erdei útnál a száraz, belógó ágak eltávolítása, a sportcentrum környezetében további fásítás, árnyékolás biztosítása, a Sajnovics téren a Szabadság út irányából pedig egy fogadótér kialakítása. Mindezek mellett - írták - érdemes lenne a kültéri kondiparkot további elemekkel, pihenőhelyekkel is bővíteni.