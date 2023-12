A Székesfehérváron lakó Olgáék december 24-én az unokaöcséjüket vitték éppen haza, amikor a gyerek meglátott egy, pontosabban két díszes, karácsonyi ajándékos táskát a Jancsár utcai buszmegállóban árválkodni, mégpedig a Maroshegy felé vezető járat megállójában.

Mivel szenteste volt, és 18 óra után, így egyetlen helyi járatos busz sem járt már, ráadásul a Jancsár utcai buszvégállomás kis épületében sem találtunk senkit, minden be volt zárva - elevenítette fel a csomag megtalálásának történetét Olga.

Gondoltuk, hogy nagyon hiányzik ez a csomag valakinek, akár ajándékba vitte, akár karácsonyra kapta, de mivel nem tudtuk biztonságosan elhelyezni a táskákat senkinél, ezért másnap, december 25-én 11 órakor visszamentünk és leadtuk az ajándékokat a Jancsár utcai Volán-épületben. Hiszen az illető valószínűleg ezen az útvonalon jár, jó eséllyel itt fogja majd keresni az elhagyott "holmiját" - idézte fel a jószívű hölgy, aki azóta kétszer is megkérdezte már az épületben dolgozókat, hogy esetleg jelentkezett-e a jogos tulajdonos.

A válasz sajnos az volt, hogy nem, pedig Olga az egyik székesfehérvári közösségi oldalon is megosztotta a történetet, hátha olvassa azt az ajándékok gazdája, de egyelőre ez sem vezetett eredményre. Így most abban reménykedik ő is és mi is, hogy a feol segítségével, mégha pár napos késéssel is, de eljut ez az ajándék oda, ahová, akinek eleve szánták.

Kérjük olvasóinkat is, hogy aki esetleg tud arról, kihez tartozik a két táska, ossza meg velünk!