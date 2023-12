A párt európai parlamenti képviselője Fazakas Attila fehérvári önkormányzati képviselő mellett állva a tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a Kormány migráns munkások százezreinek betelepítésén dolgozik. Állítását pedig Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara beszédéből kiragadott mondatokra is alapozza, amikor is a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a következő egy-két évben 500 ezer új munkavállalóra van szükség itthon. Igen ám, de a miniszterelnök akkor azt is hangsúlyozta, hogy ezt elsődlegesen „belső tartalékokból” tervezik betölteni.

Részlet az „Igazságfal a migrációról” című Jobbik-Konzervatívok kiállításából.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

– Több mint ötszázezer honfitársunk hagyta már el a saját szülőföldjét és az ő helyükre Ázsiából telepít be Magyarországra a Kormány tervszerűen olyan munkásokat, akik alapvetően kínai érdekeltségű cégekben, környezetszennyező akkumulátorgyárakban fognak dolgozni –mondta a sajtótájékoztatón Gyöngyösi Márton pártelnök, majd hozzátette: A kiállítással szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy ez veszélyes, egy 9 és fél millió fős országban 500 ezer migráns munkás betelepítése nagyon súlyos változásokat idézne elő, ezért ezt a Jobbik-Konzervatívok meg fogják akadályozni – hangsúlyozta a politikus, aki hozzátette azt is, hogy ezek az emberek elveszik a magyarok munkáját, letörik a magyarok béreit, és megbontják Magyarország kulturális egységét is.