Igen csak érdekes érzelmi hangulatban ért bennünket az ünnep, hiszen nem régen költöztünk ide és vehettem át a szolgálatot, így aztán sok egyéb feladat mellett, még a háztartás berendezése is várat magára. Viszont ez nem lehet akadálya annak, hogy Isten népe, Krisztus itteni egyháza is megkapja azt az ünnepi üzenetet, amire meggyőződésem szerint szüksége van! Pál Apostol, Tituszhoz írt leveléből választottam a karácsonyi szolgálat alapigéjét. „Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek” Tit. 2:11

Hiszem hogy ez átélhető, és mindenki számára áldott lehetőség -az ünnep időszakában pedig talán még inkább- hogy megtudja, mi ez az üdvözítő kegyelem, amely Jézus Krisztusban egyszer, kétezer évvel ezelőtt megjelent de ma is ugyanúgy elérhető! Ennek a megismerésére hívjuk a gyülekezet tagjait, és persze bárkit, aki keresi a találkozást megváltóval! Az igehirdetés mellett gyülekezeti karácsonyi ünnepre is készülünk, ahol a gyermekek gyönyörű műsort adnak elő. Ez a műsora is Krisztusra mutat, és felhangzik benne az evangelium ünnepi üzenete!