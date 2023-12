Csütörtökön a múlt századi Kulcspusztán élt tudós állatorvos professzorokra emlékezett Kulcs település lakossága és a Magyar Állatorvosi Kar a község önálló életének huszonkilencedik évében. Ez alakalomból a szervezők emléktábla avatást és szakmai konferenciát szerveztek.

Még 2013 decemberében merült fel, egy állatorvosi eseményen, az akkori országgyűlési képviselő L. Simon László javasolta alapján, hogy 2014 decemberében találkozzon a szakma egy szoboravató ünnepségen Kulcson. Azóta minden évben Kulcson találkoznak az állatorvosok. Ugyanis hat világhírű állatorvos professzornak is jelentős kulcsi kötődése van: Hutyra Ferenc, az Állatorvosi Főiskola első rektora, Jármai Károly patológus, Kotlán Sándor parazitológus, numizmata. Őket követte Guoth György Endre sebész, továbbá Marcis Árpád kutató professzor, végül Szepeshelyi Andor szülész, szaporodásbiológus.

Szakmai előadást tartott professor Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora Egyetemünk fejlődése az elmúlt tíz évben címmel

Fotó: LI / DH

Őket ma a „kulcsi hatok” néven tartja nyilván a közvélemény. Velük hatalmas szellemi tőke érkezett Kulcspuszta településre, építettek utat és templomot, ápolták a kikötőt, mindegyikük megépítette saját házát, széles körű társadalmi életet éltek. A község az óvodai parkoló melletti Hatok tere elnevezésű szoborparkban, utca nevekben, több helytörténeti írott emlékben és könyvben őrzi a Kulcsnak nevet, elismerést és fejlődést hozó híres tudósok emlékét.

A konferenciára a Fejér Megyei Állategészségügyért Közhasznú Alapítvány, Kulcs Községi Önkormányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete hívta meg a vendégeket a múlt századi tudós állatorvosokra emlékezve. A tervek szerint a program a kulcsi Hatok Terén kezdődött volna, ahol a résztvevők jelenlétében emléktábla avatásra és koszorúzásra készültek a résztvevők. Ezt az elképzelést azonban az időjárás keresztülhúzta. Ugyanis az elmúlt időszakban lehullott jelentős mennyiségű hó nem tette lehetővé a szabadtéri eseményt. Bár a koszorúzással egybekötött tiszteletadás elmaradt a program további részét a tervezettek szerint a helyi polgármesteri hivatal dísztermében megtartották.

A konferencia elején a levezető elnök, Móré Attila az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. elnöke köszöntötte a megjelenteket, és megnyitó beszédet mondott Sziebert Gergely megyénk főállatorvosa, a Fejér Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztályának főosztályvezetője. Majd köszöntőt mondott Nobilis Márton az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy egy ország szuverenitását elősegíti ha jól működő saját élelmiszeripara van. Ennek Magyarországon nagy hagyománya van, köszönhető a nagy múlttal rendelkező állatorvosi szakmának is. Tanárki Gábor Fejér Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánja is beszédet mondott, aki kiemelte az állatorvos találkozó kapcsán, hogy a nagy hagyományokkal és múlttal rendelkező állatorvos szakmának köszönhető, hogy a megye állattartói biztonságban érezhetik magukat. Hiszen nem önjelölt szakértőkre, hanem elhivatott és komoly szakemberekre van szükség.

A köszöntők kapcsán elhangzott, hogy akadályoztatása miatt az eseményen nem tudott részt venni Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, L. Simon László a szoborpark alapítója és Jobb Gyula Kulcs település polgármestere.

Ezt követte a kulcsi Fekete István Általános Iskola műsora. A konferencia második felében szakmai előadásokat tartottak. Elsőként professor Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora Egyetemünk fejlődése az elmúlt tíz évben címmel, őt követte Pásztor Szabolcs országos főállatorvos Az állategészségügyi szabályozás illetve a nemzetközi járványügyi helyzet aktuális kérdései címmel adott elő. Végül Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) elnöke A megújuló NÉBIH szerepe az állategészségügyi igazgatásban címmel tartotta meg prezentációját.

Az előadások után Merész Lajos nagyszerű szavalata után került sor a 2023. évi szakmai kitüntetések átadása. A dr. Lancz Endre Életműdíjat Poszmik Imre kapta, Az Év állatorvosa elismerést Boldizsár Szabolcs vehette át és Az állategészségügyért díjat Bajnokné Kovács Katalinnak adták át.

Szerző: Török Tímea / DH