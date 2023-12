A részletekről a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban beszéltek kedden délután az újságírók előtt. Sajtos József iskolaigazgató elmondta: az oktatási intézmény 2012 óta a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működik, azóta vesznek részt erejük szerint az adventi jótékonysági akcióban. Eleinte más-más vidéken, vagy határon túli óvodák, iskolák számára gyűjtöttek, azonban Demeter Marianna igazgatóhelyettes javaslatára az utóbbi években a kárpátaljai nélkülöző kisgyerekekre fókuszálnak. A pedagógus hozzátette: idén már két alkalommal jártak Kárpátalján adományaikkal, és tudják, a magyarlakta falvakban egyre több a csonka család, és szeretnék, ha minél több cipősdobozt tölthetnének meg ajándékokkal.

Demeter Marianna eredetileg kárpátaljai, és a saját családjában is vannak hiányzó férfiak. A szétszakítottságról szólt, azokról az apákról és férjekről, akik közül sokan „vagy nyugaton, vagy keleten” tartózkodnak, attól függően, hogy külföldön dolgoznak, onnan igyekeznek támogatni szeretteiket, vagy pedig a fronton harcolnak. Tudják, egy apa pótolhatatlan, de azért megpróbálják szebbé varázsolni a csonka családban ünneplő gyerekek karácsonyát. A tanárnő elmondta, kárpátaljai barátnői, ismerősei közül sokan maradtak egyedül, férj nélküli feleségek lettek a háborús körülmények miatt. Megjegyezte, egyikük férjét közúti ellenőrzés során vitték el a sorozók, és azóta is a fronton van.Azzal a kéréssel fordult mindenkihez, hogy a cipősdobozokat úgy csomagolják be, hogy azok tartalma áttekinthető legye, a határellenőrzés során könnyen ki lehessen nyitni a dobozt.

Sajtos József és kollégái számára nem ismeretlen terület a jótékonykodás, minden alkalmat megragadnak ahhoz, hogy segítsenek

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója kijelentette, örül annak, hogy intézményük csatlakozhatott az akcióhoz, munkatársai lelkesen csatlakoztak a felhíváshoz, és már készülnek a játékot, könyvet, tisztálkodószereket, apró kis meglepetéseket tartalmazó karácsonyi csomagok. Bízik benne, hogy nem csupán kollégái állítanak majd össze nagy számban cipősdoboz ajándékokat, de elhozzák dobozaikat azok a székesfehérváriak is, akik szívesen küldenek meglepetést egy-egy kárpátaljai kisgyerek számára. A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont december 18-ig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között várja az adományozókat a Várkörút 32-es szám alatt. A főigazgató hozzátette: aki cipősdoboz ajándékkal érkezik, az ingyenesen tekintheti meg a Solium Regni – Az ország trónusa című kiállítást!

A Baptista Szeretetszolgálat idén 20. alkalommal szervezte meg a Cipősdoboz Akciót azzal a céllal, hogy minél több rászoruló kisgyerek számára teljen meg egy-egy doboz ajándékkal, és olyan kislányok és kisfiúk is kaphassanak meglepetést a karácsonyfa alá, akiknek ez másként nem volna lehetséges. Az akció – a múzeum csatlakozása után – immár huszonegy Fejér vármegyei gyűjtőponttal már javában tart.