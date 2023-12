Az eseményről tudósító városi honlap írja, hogy nem kevesebb, mint 50 főt számlál Maris néni szűk famíliája, melynek minden tagja eljött vasárnap a Bányató vendéglőbe, ahol Székesfehérvár közössége és polgármestere nevében Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője is köszöntötte az ünnepeltet. A cikkben sorra veszik életútját: Székesfehérvár tősgyökeres polgára, Osztotics Istvánné 1928. december 8-án született, megélte a második világháborút, a ’56-os eseményeket, majd az azt követő évtizedeket, melyek alatt megtanult küzdeni, keményen dolgozni, helytállni még a legínségesebb, legnehezebb időkben is. Három gyermeke született, majd jött 10 unoka, akik révén Maris néni ma már 24 dédunokával is büszkélkedhet.

A Városi Piacon, a vásárlók a híres felsővárosi savanyúkáposztáról és savanyúságairól ismerik Maris nénit, aki immár 20 éve egyedül él.