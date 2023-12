– Székesfehérvár, mint koronázóváros gazdag történelemmel rendelkezik, így a városban sétálva úton-útfélen olyan emlékekbe futhatunk, melyek a magyar történelem fontos részei. Egy ilyen emlék adott okot a mai rendezvénynek is. A konferencián ugyanis, arról a Romkertről emlékezünk meg a szakemberek segítségével, amely 85 éve, Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából 1938-ban rendezett Szent István Emlékévben adtak át – mondta köszöntőjében Lehrner Zsolt Székesfehérvár alpolgármestere, hangsúlyozva a Nemzeti Emlékhely jelentőségét, amelyet a magyar nemzet történelmi bölcsőjeként tartanak számon a büszke fehérváriak.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő az emlékezetpolitika fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, mennyire fontos szerepet tölt be a nemrég átadott, az Árpád-ház Program keretében megvalósuló látogatóközpont ebben, hiszen a Székesfehérvárra érkező érdeklődők a központban található kiállítás megtekintése után olyan információkkal gazdagodva sétálhatnak a közelben lévő egykori bazilika romjai között, a 85 éve átadott Nemzeti Emlékhelyen, amelyektől világossá válhat, miért tölt be kiemelt szerepet Székesfehérvár a magyar nemzeti emlékezetben és hogy miért nevezik a várost, a nemzet egyik történelmi fővárosának.

Pokrovenszki Krisztián, Szent István Király Múzeum főigazgatója nyitotta meg a konferenciát.

Fotó: Kecskés Zoltán

A konferenciát Pokrovenszki Krisztián, Szent István Király Múzeum főigazgatója nyitotta meg, aki az előtte szólókhoz csatlakozva beszédében a méltó emlékezés fontosságát hangsúlyozta a Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely avatásának 85. évfordulója kapcsán. Kiemelte, éppen ezért, a Szent István Király Múzeum a 2023-as év során több alkalommal szervezett nem mindennapi tárlatvezetéseket, valamint a legújabb kutatások eredményeivel is megismerkedhettek a területen az Ásatási kalauz címet viselő program keretében. De az érdeklődők láthatták azt is, hogyan újult meg Aba-Novák Vilmos nem mindennapi seccója a Mauzóleumban. Mint mondta, ennek a programsorozatnak a része az emlékkonferencia is, amely Teiszler Éva, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont történész munkatársa ötlete nyomán valósult meg.

Tóth Zsolt, a Nemzeti Örökség Intézete, társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója a nemzeti emlékhelyek kiemelt szerepéről beszélt.

Fotó: Kecskés Zoltán

A szakmai program Tóth Zsolt Nemzeti Örökség Intézete, társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatójának előadásával kezdődött, aki a nemzeti emlékhelyek szerepéről, mint nemzeti emlékezet ápolásáról beszélt, középpontba helyezve a székesfehérvári Romkert jelentőségét is. A délelőtti előadások során még Ribi András történészt, Sudár Balázs turkológust, Mózessy Gergelyt, az Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatóját, Lángi József restaurátort, illetve Demeter Zsófia történészt, a Szent István Király Múzeum nyugalmazott igazgatóját hallhatták a résztvevők. A konferenciát délután Vizi László Tamás: „1988 Alba Regiájában... megtettük azt, amit a sors megtenni engedett számunkra" című előadását követően Pokrovenszki Krisztián: Újabb kutatások a Nemzeti Emlékhelyen címet viselő előadása zárta.