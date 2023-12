Amint Földi Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője a feol.hu kérdésére elmondta, komoly beruházásról van szó, a korábbi, viszonylag szűk utat kiszélesítették, így gyakorlatilag kétsávossá vált az összekötő szakasz. Egyúttal megszűnt a párhuzamos parkolás az út mellett, viszont 27 új parkolót is kialakítottak a környék lakói számára. A parkolókat úgy tervezték meg, hogy egyetlen fát sem kellett kivágni, a kis rózsaligetet áttelepítették és a játszótér is megmaradt.

Földi Zoltán felidézte, a beruházás még 2019-ben, a nagy belső öbölparkoló felújításával kezdődött meg, de aztán a koronavírus járvány lelassította a munkálatokat, amelyeket végül most sikerült befejezni, a lakók nagy örömére. A teljes fejlesztés 53 millió forintból valósult meg városi és városrészi keretekből. A fejlesztés részeként kerékpártárolókat és két virágládát is kihelyeztek a területre. A Királykút lakónegyed 8. és 13. között elkészült a járdák felújítása is, magába foglalva a házak bejáratához vezető szakaszokat.

Fotó: Simon Erika

Ami a további terveket illeti, a Királykút lakónegyed 1. és 7. közötti lépcsőházak előtti murvás parkoló újragondolása, fejlesztése van napirenden, ezügyben számos egyeztetés van még hátra a jövő év elején, mire majd az aszfaltos parkoló megépülhet.

A körzet másik részén, a Fecskeparton elkészült lakossági kérésére egy kisebb kutyafuttató. A lakók számára ez fontos kérés volt, Földi Zoltán kétmillió forinttal támogatta a fejlesztést képviselői keretéből. Ez természetesen nem egy "óriási" kutyafuttató, de a lakótelepen élő kutyatartók számára mégis komoly előrelépést és könnyebbséget jelent a zárt kutyafuttató.