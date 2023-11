Minden jól indult



Akit érdekel a biológia, vagy nem tudja, milyen irányba induljon továbbtanulni, annak remek alkalom volt november 7-én, kedden napközben a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház nyílt napja, ahol a résztvevők bepillantást kaphattak a kórház életébe és az egészségügyi dolgozók mindennapjaiba.

Az általános iskolai diákoknak szervezett nyílt napon Nyakas Eszter, a kórház ápolási igazgatója köszöntötte a tanulókat. A gyerekek fogadásánál megjelent az intézmény vezetője, Bucsi László és Bokorné Sike Erika, a MESZK Fejér Megyei Területi Szervezetének elnöke is.



Zavarodott férfi az auditóriumban



Ám alig kezdődött el a Szent György Kórház nyílt napja, amit az általános iskolásoknak szerveztek, már az első pillanatokban vészhelyzetben találták magukat a gyerekek. Vélhetően a pszichiátriáról megszökött beteg rontott a kórház auditóriumába és követelte a gyerekektől az azonnali ellátást. Szerencsére néhány perc elteltével a zavarodott férfit visszakísérték a kórterembe.



Ez már nem volt tréfa



A vicces közjátékot követően a gyerekek elindultak, hogy a kórház és a dolgozók mindennapjait, a valóságot is megtapasztalják, ami azért nem mindig olyan vicces, mint az iménti kis jelenet, amit csak az ő szórakoztatásukra készítettek a vendéglátók.

A diákok bepillantást nyerhettek egyes betegellátó egységek működésébe, valamint a SKILL laborban az infúzió bekötését is kipróbálhatták, ahogyan a vérvételt, a szondalevezetést, és azt is, hogyan kell egy műtéti sebet kötni. De asszisztálhattak endoszkópos hasi és térdízületi műtéteknél, volt varratkészítés és hörgőtükrözés is.

A jövő(nk) orvosai



A Szent György Kórház diákoknak szervezett nyílt napja új perspektívákat nyitott meg a fiatalok előtt az egészségügy és a betegellátás terén, ami lehetőséget teremtett nekik arra, hogy felfedezzék ezen izgalmas szakma lehetőségeit. Az esemény sikere azt mutatja, hogy a jövő generációi érdeklődnek az egészségügyi szakmák iránt, és készek elköteleződni az emberek egészségének javításáért.