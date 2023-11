A környék iskoláiban a gyerekek ha nem tudnák is, az Alcsútdobozra látogató versmondó versengők akkor megtapasztalnák, milyen hagyományok kötődnek Szent Márton napjához. Az állítólagosan létező püspök Szombathelyről származik, köpenyét kettéhasítva pedig egy koldusra terítvén a jóságáról is ismert lett, hangzik a kedves történet. Ehhez pedig őszi lúdhúsevést, gyümölcs-, szőlő- és újborkóstolást kötnek hazánkbeli népi szokások, miként erről a József Nádor Általános Iskolában tanúskodik mindig a dekoráció. Keindl Zoltánné Mariann igazgatónő fogadta a Márton napi szavalóversenyre érkező gyerekeket, s lánya, Weizengruberné Keindl Marietta immár tanítóként a zsűriben vett részt. Alcsútdobozon nagy erő a hűség, az iskolában többen tanítanak több évtizede, s a meghívott zsűritagok is közel vagy helyben dolgoznak, s itt tanulták a betűvetést. Tóth Erika polgármester is közéjük tartozik. A tavaly nyugdíjba vonult Béndek László tanár bácsinak ez volt az egyetlen munkahelye a munkás életében, meg nem rendülve hivatásában sem.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Felesége, Béndekné Farkas Marika tanító néni, Gulyás Györgyné Katalin pedagógus, könyvtáros szintén alcsútdoboziak, miként ezen sorok írója is itt lépte át először az iskola küszöbét. Kocsis Zsuzsa és Balogh Bianka is ide jártak iskolába, szívesen jönnek vissza Mariann hívására – Marietta és ők ketten szintén Márton napi szavalók voltak. És a nem alcsútiak is visszatérő vendégek. Pintér Szilvia színművész és Baley Endre író-költő több, mint fél évtizede hallgatják a kibontakozó tehetségek produkcióit. Újként érkezett a móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatóhelyettese, Forstner Éva. Élményként élte meg az alcsútdoboziaknak már természetes verseny-hangulatot és a családias vendéglátást egyaránt, mondta el.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Mariann igazgatónő és kollégái a finom falatok mellett műsorral is kedveskednek a délutáni irodalmi találkozón. Ezúttal Facsar-Veszeczky Andrea óvónő és bábművész Fanyar Nyanyar lekvárt főz előadásával kötötte le a Z-generáció figyelmét. Zsűrizett is az országosan ismert, szép és humoros, a népi stílust az egyedivel ötvöző művésznő. Idén ötvenhárom alsó tagozatos versmondó jött el a József Nádorba, a házigazda iskolával együtt kilenc intézmény gyermekei merültek el a költészet szépségeiben. Színvonalas versválasztás, alapos felkészülés jellemezte a mezőnyt. Alcsútdoboz, Bicske, Csákvár, Csabdi, Etyek, Vál, Mány, Tabajd, Szár általános iskoláinak legjobb alsós szavalói képviseltették magukat Márton napon a Váli-völgy e falujában.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Az egész társaság a nagy aulában jelent meg az eredményhirdetéskor, mindenki kapott oklevelet, szerény ajándékot, s elhangzott a neve a minden résztvevőnek egy kézfogás kíséretében. A negyedikesek közül többen itt indultak elsősként e rangosnak számító, huszonkét éve tartó Márton nbapi szavalóversenyen. Helyezettek az elsősök között: 1. Kádár Lili és Leleszi Dominik, 2. Járfás Janka és Tima Sára Csenge, 3. Varga Zétény Benedek és Speier Anna. A másodikosok helyezettjei: 1. Dianovszky Márton, 2. Gazda-Puszta Zalán és Murányi Zita, 3. Szabó Evelin és Kalányos Bence. A harmadikosok közül 1. Révész Hanna és Csordás Zsombor Ernő, 2. Pásztor Fanni Dóra, 3. Halász Angéla és Petényi Tamás lettek a díjazottak. A negyedik osztályban kis különbséggel szerepeltek a kiválóan felkészült gyerekek, mindhárom helyezésből kettőt-kettőt osztott ki a zsűri. 1. Páll Édua és Bencsik Róza, 2. Zugh Judit Violett és Kemenczei Elizabet Zoé, 3. Farkas Károly és Rideg Zselyke kaptak magasabb pontszámokat.