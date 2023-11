Biztosan sokan emlékeznek még az Alsószentiván Községért Egyesület kezdeményezésére, amely az tűzte ki célul, hogy megvalósítsák a megye tojásfájának gondolatát húsvétkor. Nos, az akció akkora sikert aratott, hogy az egyesület felhívására egy egész megye megmozdult, heteken át horgolt, festett, kézműveskedett, melynek eredményeként valamennyi település tojása ott díszelgett a Dél-Fejér vármegyei fán áprilisában.

Ezt az összefogást továbbgondolva alkotta meg a megye északi részén fekvő város önkormányzata, a bicskei, a közös karácsonyfa gondolatát, amelyhez már információink szerint számos község csatlakozott, köztük a mezőkomáromi önkormányzat is, akik örömmel számoltak be a megkeresésről.

Mohai Jánosné (j), és Horváth Istvánné Erzsi néni (b) készített mezőkomáromi díszeket a vármegye karácsonyfájára.

Fotó: Önkormányzat

– Boldogok vagyunk, hogy a húsvéti tojásfa gondolatát átültetve, karácsonykor is közös fája lehet a megyének. Örömmel fogadtuk még májusban a bicskei önkormányzat levelét! Nagyszerű akciónak tartjuk! A kezdeményezést meghirdetvén megkértük a lakosokat, hogy november 15. napjáig készítsék el díszeiket. A határidőre beérkezett alkotásokat pedig már meg is érkeztek új otthonukba, Bicskére. A vármegyei tojásfa kezdeményezéshez hasonlóan szintén Mohai Jánosné, és Horváth Istvánné Erzsi néni készített más-más technikával karácsonyfadíszt. Mohai Jánosné hungarocell gömbre festette meg Mezőkomárom címerét, valamint a település egyik nevezetességének mondható katolikus templomot. Erzsi néni papírfonással készített csillagot, melyre szintén saját kezűleg festve megjelenítette a település címerét. Alig várjuk már a pillanatot, hogy valamennyi település dísze, köztük a mezőkomáromi is ott ragyoghasson a vármegye karácsonyfáján!

A vezető képünk illusztráció!