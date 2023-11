Az Ybl Miklós Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Technikum által szervezett képzés még október elején indult és tanulóknak másfél év áll rendelkezésükre, hogy elsajátítsák a gyakorlati és elméleti oktatáson hallottakat, látottakat. Mindezt pedig hétvégi munkarendben. A most szombati alkalom is egy ilyen képzési nap volt, melyre Székesfehérvár alpolgármestere, Mészáros Attila is kilátogatott.

– A város nevében szeretném megköszönni, hogy elindulhatott a képzés, mely során nemrég 15 fő kezdte elsajátítani a szociális ápolást és gondozást. Székesfehérváron négy telephelyen mintegy 300 idősről gondoskodik a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, így elengedhetetlen, hogy legyenek szakképzett ápolók, akik el tudják látni az időseket. Ebben segít ez a jelenleg is tartó képzés – fogalmazott az alpolgármester.

Mahler Balázs, az Ybl Miklós Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Technikum fenntartójának képviselője a képzés menetéről elmondta, hogy eleinte az elméleti ismereteket részesítik előnyben az oktatók, majd a későbbiekben ez megfordul és a gyakorlati részek fognak dominálni.

– Az a célunk, hogy a képzés elméleti és gyakorlati elemei együtt egy olyan tudást biztosítsanak a résztvevőnek, amellyel aztán a képzés elvégzése után is érvényesülhet. Mivel egy segítő szakmáról beszélünk ezért a szakmai kompetenciák mellett kiemelten fontosnak tartom, hogy az empatikus készség is megjelenjen az órákon – részletezte.

A szociális szféra sajnos sosem a legnépszerűbb szakma a jelentkezők körében, így külön öröm, hogy a megyeszékhelyen, szerény létszámmal ugyan, de megkezdték a jelentkezők a képzést.