Az ülés elején az egyesület három új tagját, Lévai Gergőt, Simon Józsefet, valamint Pamminger Márkot köszöntötték. Majd Cser-Palkovics András polgármester nagyvonalakban felvázolta, hogy a területfejlesztési miniszter milyen témákra fog kitérni előadásában. Mint mondta, Navracsics Tibor a területfejlesztés aktuális kérdéseire igyekszik választ adni, ha pedig előadását követően bárkiben kérdés merülne fel, bátran tegye fel azt.

Navracsics Tibor előadása elején igyekezett egy átfogóbb képet adni a jelenlévőknek az elmúlt 11-12 évről. Országosan és vármegyékre levetítve is ábrázolta, milyen változások mentek végbe az említett időszakban. Kitért a gazdasági növekedésre, a demográfiai tendenciákra, az országon belüli elvándorlásra, és arra is, miért vannak hátrányosabb helyzetben azon országrészek, ahol a gyorsforgalmi utak elérése a lakóhelyüktől számítva akár egy órába is telet. Utóbbi, szerencsére, már csak kis részét érinti hazánknak, de egy 2010-es diagramon jól látszott, hogy akkor még az ország jelentős részét érintette ez a probléma.

Összefoglalva elmondta, hogy azt elmúlt tíz évben elmaradt egy komplex területfejlesztési program, habár Budapest és környéke ennek ellenére a csúcson jár a fejlesztéseket tekintve. Ezen azonban változtatni szeretnének a jövőben, éppen ezért a városvezetőkkel együttműködve négy mintaprogramot indítottak útnak. Az első a funkcionális városfejlesztés, a második a belsőperiféria-fejlesztés, melyet elsősorban a válság sújtotta területeken szeretnék kezdeményezni. Harmadikként a funkcionális várostérség halmazi programot említette, amely érinti Székesfehérvárt, Várpalotát és Veszprémet, illetve elmondása szerint Ajka és Mór is csatlakozni kíván ehhez. A negyedik pedig a nagytérségi komplex fejlesztés, mely a Dél-Dunántúlt érinti.

Fotó: Simon Erika (ÖKK)

Navracsics Tibor előadása után, habár szervesen nem kapcsolódott hozzá, de két kérdés merült fel a legtöbbekben, melyekre a választ Cser-Palkovics András foglalta össze. Mint mondta, a többség az uniós források után érdeklődött, azaz arról: számíthatunk-e arra, hogy Magyarország megkapja ezeket a forrásokat? A másik, sokakat foglalkoztató kérdés az volt, hogy a területfejlesztési miniszternek mi a tapasztalata az európai uniós tagságunkról.

– Tulajdonképpen minden elrendezett. Két kérdést kaptunk legutóbb, az egyik a Kúria szoftverét érinti, ami egyébként nem tartozik a kormány hatáskörébe, de ennek ellenére úgy látom, hogy a tárgyalások tárgyi részének végén járunk. Ami hátra van még, az a politikai megegyezés. Abban bízom, hogy még az idén meg tudunk állapodni – hangzott el. Ami pedig a másik kérdést illeti, Navracsics Tibor úgy felelt: alapvető fontosságú az európai uniós tagság Magyarországon.