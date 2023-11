Ica néni, az általános iskolai tanító nénim, évek óta nem feledkezik meg névnapomról. Ez a gesztus mélyen érint, hiszen ő tanította meg nekem az írás és számolás alapjait. Segített türelemmel, hogy ákom-bákomjaimból betűk, majd szavak legyenek. A tanítók iránti tisztelet és megbecsülés természetes, de különleges élmény, amikor egy régi tanár több évtizeddel később is emlékszik ránk és felköszönt. A tanítás nem csak a tudás átadását jelenti, hanem egy életre szóló kapcsolatot is épít. Ica néni türelme és odaadása, amit az oktatás során tanúsított, most az én “kenyérkeresetem” alapját képezi. Ez az írás egyfajta köszönetnyilvánítás Ica néninek, aki nem csak a betűk és számok világába vezetett be, hanem az emberi kapcsolatok fontosságát is megtanította, tanítja most is. Köszönöm neki, hogy nem feledkezik meg rólam, és hogy értékes leckéket adott, amik továbbra is vezérelnek az életben.