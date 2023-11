Nem volt nevelési nap, így nem zajlott semmilyen foglalkozás, mégis gyerekek hangja töltötte be a Tolnai Utcai Óvoda folyosóját november hetedikén, amikor is saját 40. születésnapját ünnepelte az intézmény.

–Ez a nap arról szól, hogy ünnepeljünk, hogy kicsit álljunk meg, hogy emlékezzünk vissza, honnan is indult ez az óvoda 1983-ban és, hogy negyven év után mi történik, hova is tartunk. Mindig is befogadó óvoda voltunk, úgyhogy nálunk nagyon sok az egyéni bánásmódot igénylő kisgyerek. A programunk mindig érzelmi nevelésközpontú volt, vagyis mindig a szeretetet tartottuk a legfontosabbnak, gyakorlatilag kiszerettük a gyerekekből a tudást, a képességfejlesztést. Ebben hiszünk, és ebben gondolkodunk, mondta Oláhné Wágner Erika óvodaigazgató.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a pedagógusok nagy része stabil, vagyis, aki elkezdett dolgozni a Tolnai falain belül, azt valahogy mindig az intézményben tartja a szíve, így gyakorlatilag a negyven év alatt javarészt csak azok távoztak, akik nyugdíjba mentek.

–Az érzelmi nevelés összeköti a gyermek és a felnőtt közösséget, ennek megfelelően sok közös programunk van, és persze nagyon kihasználjuk, hogy belvárosi ovi vagyunk, mert így sok rendezvényen, programon részt tudunk venni. Öt csoporttal dolgozunk és van egy Sziget Utcai Tagóvoda is, így ez a két ovi alkotja az intézmény egészét. Tíz csoporttal, megyünk, egyet szüneteltetünk és 125 gyereket fogadhattunk ebben a nevelési évben, mondta el kérdésünkre az óvodavezető.

Az apró tornaterem falai között aztán megkezdődött az ünnepi műsor, mely keretében elsőként a Süni csoport kezdett versekkel, dalokkal és tánccal. A már iskolára készülők előadását követően, a taps után az intézményvezető a négy évtizedes működés ellenére rövid visszaemlékezésbe kezdett. Kiderült, hogy lajtos kocsi hordta hetekig a vizet az épphogy elkészült épületbe, melybe átköltöztettek a régi telephelyről néhány szürke kisegeret is. Az óvónénik a Halász és a Mészöly Géza utcai óvodából érkeztek. Ők hatalmas, ma már szinte elképzelhetetlen, 45 fős csoportokkal dolgoztak. Azóta sok nemzedék került ki az ovi falai közül, és az intézmény dolgozói nagyon büszkék arra, amikor valaha volt kis neveltjeik hozzájuk viszik saját gyermekeiket.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Ajándékot, illetve virágcsokrot kapott az ovi volt vezetője, aki 40 évvel ezelőtt elindította és évtizedeken át vezette az intézményt.

–Immár 18 éve nem dolgozom, de még mindig visszahúz a szívem, a szívem, ami még mindig megdobban, mikor erre járok, mondta meghatódva Háry Jánosné Judit korábbi intézményvezető, aki nem egyedül volt hivatalos az eseményre, ugyanis megjelentek más meghívott vendégek is, köztük óvodavezetők, óvónők és a város képviselője is.