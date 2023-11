Először a Vasút utcában kezdődött a változás, Bálint Jánosné Piroska és Szabó Attiláné Marika vezetésével. Hamarosan mások is csatlakoztak, és öt további buszmegállóban kezdődött a virágosítás, az öntözés, ültetés, díszítés. Néhány héten belül ezek a kis zöld sarkok nem csak a szemnek, hanem a léleknek is örömet okoztak.

Néhány helyen ugyan megrongálták a növényeket, de a lepsényiek nem adták fel, és továbbra is gondozták a virágos területeket. Három hónappal később büszkén mondhatják, hogy megérte a fáradozást. A virágok gyönyörűen pompáznak, és a helyiek, valamint az utazók is vigyáznak rájuk.

A virágos kezdeményezés nem csak szépíti a várost, hanem jó benyomást is kelt mindenkiben.

A Lepsényi Értéktár Bizottság tagjai rendszeresen dokumentálták a változásokat, és megosztották a fotókat a közösségi médiában. Ezek a képek nem csak a projekt sikerét bizonyítják, hanem azt is, hogy képtelenség eldönteni, melyik buszmegálló melletti virágágyás a legszebb. A zsűri döntött: mind gyönyörű! Novemberben aztán a Polgármesteri Hivatalban minden résztvevő megjutalmaztak, ami arra is jó lehetőseg nyújtott, hogy mindenki megoszthatta tapasztalatait, és bár néhányan nem vigyáznak a virágágyásokra, a közösség nagy része nagyra értékeli az önkéntesek munkáját. Salamon Béla, Lepsény polgármestere köszönetet mondott a résztvevőknek:

Hálásak vagyunk mindenki munkájáért, és reméljük, hogy a jövőben is folytatódik ez a csodálatos kezdeményezés.

A település vigyázz a szépen gondozott a virágos területekre, és értékeli az állhatatos munkát, amivel gondozzák a létrehozott “virág oázisokat”.