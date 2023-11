Közel száz alpaka, láma, ormányos medvék, szurikáták, lovak, öszvérek, birkák, kecskék, nyulak, papagájok, pávák, emuk és még megannyi állat él jelenleg a börgöndpusztai Fertőzug állatsimogatóban. A Székesfehérvárhoz tartozó tanya, amelynek horgász tava is van, évek óta a családok egyik kedvenc kirándulóhelye. Hajdu Sándor ezért az álomért, az infrastruktúra kialakítása érdekében 100 millió forintos hitelt vett fel évekkel ezelőtt – meséli a feol.hu-nak. Civil munkája – a szállítmányozás – tette lehetővé ennek a költséges hobbinak a fenntartását, akkor is, ha egyébként szezononként legalább 1000-1500 látogató tette nyereségessé a vállalkozást.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- A hitel törlesztőrészleteit azonban ez nem fedezte. Most már tartozásaink vannak, így arra kényszerülünk, hogy ha nem érkezik valahonnan legalább 10 millió forintos segítség, akkor tényleg mindent el kell adnunk. Azt látom, hogy decemberben akkor végleg be kell zárni az állatsimogatót – mondja a tulajdonos. Egy háromhektáros terület – benne a horgásztóval és épületekkel – eladása mellett saját otthonukat is el kell adniuk, ha szeretnének egyenesbe jönni, mondja. Azt szeretné Sándor – tette hozzá -, hogy az állatokkal együtt sikerüljön eladni a területet, hogy valaki tovább vigye a vállalkozást. Ha ez nem sikerül, akkor más állatkerteknek, kereskedőknek kell eladnia az állatokat.