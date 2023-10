Padokkal, hulladékgyűjtő edénnyel, kutyatoalettel és természetesen kerítésre szerelt házirenddel látták el Székesfehérvár legújabb kutyafuttatóját, melyet a Mura utcai iparvágány mellett alakít ki a Városgondnokság. A kerítéssel elkerített területet várhatóan jövő héten vehetik birtokba a környéken élő kutyások.

Az iparvágány mellett, L alakú elkerített részen kapott helyet az új „kutyafuti”

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Többen is megkerestek a városrészben élők közül, hogy lehetne-e valahol futtatót kialakítani. Ezért kerestünk olyan területet, amelynek közelében sok kutyás él. A futtató készen van, óriási előnye, hogy fák is vannak, amelyek árnyékot adnak a területre – mondta el a feol.hu-nak Szigli István, a körzet önkormányzati képviselője. Az idei esztendőben ez egyébként a negyedik helyszín, ahol a város futtatókat alakított ki: 2023-ban ugyanis elkészült a Bakony utca és a Horog utcai csomópont mellett, a Rádió utca 21. szám előtt, illetve a Fecskeparton, a Móri út és a Gerle utca kereszteződésénél is egy elkerített rész az ebek számára.

Most még lakat van a bejáratokon, de ha elkészült, birtokba vehetik a Mura utcaiak az új kutyafuttatót

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Ezekkel együtt Székesfehérvár területén jelenleg tizenhét elkészült kutyafuttató van, a Mura utcaival együtt lesz tizennyolc – árulta el a feol.hu-nak Bozai István városgondnok, hozzátéve: ezek között van három kettéosztott, s van további három, amelybe agility eszközöket is telepített a Városgondnokság.

Kényelmes, árnyas terület a Mura utcában készülő kutyafuttató

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Székesfehérváron az alábbi helyszíneken engedhetik el a pórázról a kutyákat a gazdik:

- Bregyó mögött, Szeder utca, a garázsoknál

- Palotaváros, Horog utca mögött (nyilvános WC 1)

- Palotaváros, Gaja liget melletti trafóteleppel szemben

- Köfém lakótelep

- Budai út, INTERSPAR mögött (kettéosztott)

- Kölcsey utca (a sportpálya ketté osztásával jött létre)

- Toronysori park (kettéosztott)

- Halesz park (kettéosztott)

- Gőzmalom utca (Fűtőerőműnél)

- Béla út, Köztemető mellett (agility elemekkel)

- Almássy lakótelep (a sportpálya ketté osztásával jött létre)

- Szárcsa utca, Sóstó Vadvédelmi Központ mellett (agility elemekkel)

- Hosszúsétatér

- Lehel utca

- Bakony utca

- Rádió utca 21. melletti zöldterület (agility elemekkel)

- Fecskepart, Gerle utca (Móri út melletti zöldterület)

- Mura utca 2. melletti zöldterület