A nap két részre osztva várta az oda érkezőket. A délelőtt folyamán reggel 9 és dél között kincskereső körútra indulhattak a résztvevők, akiknek összesen öt állomáson kellett helyt állniuk egy kis cukorkáért és matricáért cserébe. A szerencsésebbek azonban a délután folyamán társasjáték csomagot is nyerhettek, ehhez azonban magukkal kellett vinniük a kincskeresést igazoló menetlevelüket. Sábián Anna, rendezvényszervező a délutáni programok kapcsán elmondta, hogy 15 órától kezdődtek és volt köztük tökfaragás, kézműves foglalkozás, szabadulószoba, arcfestés és muffin dekorálás is. 16 órától pedig az Alma együttes is a helyszínre érkezik, hogy elkápráztassa a legkisebbeket. Majd a nap utolsó programjaként egy bűvészelőadást láthatnak az érdeklődők.

Fotó: Déri Brenda / FMH