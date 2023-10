Régi probléma a Palotai út végével párhuzamosan futó Szeder utcában a parkolás. A házsor építésekor a tömbházakban élő családok többségének vélhetően nem volt gépkocsija, ma viszont az egyes lakásokhoz akár több autó is tartozik, amelyekkel parkolni kell(ene), lehetőség szerint az otthon közelében. A helyzet mára egyre tarthatatlanabb, hiszen az utca mindkét oldalát parkoló kocsik foglalják el, ami miatt szűkös lett az utca a közlekedők számára. Ráadásul nincs is elég parkolóhely, így többen szabálytalanul parkolnak a gépkocsikkal. – Tavasszal határoztuk el, hogy megterveztetünk egy parkolóbővítést, ami 21 új helyet jelentene, ugyanakkor némi forgalmi változással is járna – mondta Szigli István, aki hozzátette, a jelenlegi számítások alapján 90 millió forintba kerülne a tervek kivitelezése. – Kérdés, hogy ezt az összeget a városi költségvetés elbírja-e? A másik kérdés, hogy a lakók támogatják-e az elképzeléseket? Amennyiben igen, úgy megkezdjük a terv engedélyeztetését – folytatta a képviselő.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Szeder utcai lakók véleményére voltak tehát kíváncsiak a képviselők hétfő délután az utcai fórumon, ahol Kovács Zsoltné és Szigli István várta az érdeklődőket, a véleményeket és a kérdéseket a Szeder utcai hőközpont előtt, azon a területen, amely érintett lenne az átalakításban. A terveket készítő cég képviselője térképpel felszerelkezve érkezett és kezdésként elmondta, milyen szabályokat kellett a tervezéskor betartania. Az átalakítás a Szeder utca 53. és 69. számú házak előtti területet érintené, ahol részben az úttal párhuzamos, valamint 105, illetve 60 fokos beállókat alakítanának ki. A 63. és 65. számok előtt, a házakkal szemben az úthoz képest 90 fokban lehetne parkolni. A házak előtt futó járdát megtartanák, viszont a hőközpont előtti gyalogos felület beljebb kerülne a mostanihoz képest. A legnagyobb és sokakat érintő változás az lenne, hogy a 61. számtól a Palotai út irányába egyirányúvá válna az utca. Ez Szigli István elmondása szerint azt a célt szolgálná, hogy megszűntesse a Szeder utca átmenő forgalmát és nyugalmasabbá váljon a környék. Azt a képviselők és a tervező is hangsúlyozta, a terület adottságaihoz mérten a legjobb megoldást igyekeztek megtervezni.

Ha minden pozitívan alakul, az építkezés jövőre kezdődhetne meg és ha minden együtt van, vélhetően szeptemberre be is fejeződhetne.