– A Fejérvíz rengeteg jó szakemberrel és nagy múlttal rendelkező – idén 110 éves- nagyvállalat. Ebben az évben új HR stratégiát alkottunk, melynek keretein belül felvettük a kapcsolatot a megyei oktatási intézményekkel, hogy a fiatalok bevonásán túl a saját dolgozóinkat is képezzük a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével. A Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum és Szakképző Iskola partner volt az ötlet megvalósításában, így közösen kezdtünk el dolgozni a részleteken. Az Iskola és a Kamara is nagyon nyitottan állt a kéréseikhez, ezúton is köszönjük nekik a támogatást. Legnagyobb örömünkre, 15 olyan kolléga jelentkezett képzésre, akik ez idáig még nem rendelkeztek víz- és csatornarendszer-szerelő szakmával, így egy külön osztályt indítottak számukra – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben, amelyhez hozzáteszik, hogy a sikeres vizsgát hatalmas eredményként könyvelik el, hiszen a képzés által nő a vállalati hatékonyság és a humánerőforrás minősége.

Tájékoztatójukban végül kiemelik, hogy a végső cél az volt, hogy a dolgozók értéket teremtsenek elsősorban saját maguk, de a Fejérvíz számára is, és képesített víz- és csatornarendszer-szerelőként továbbra is az állami vállalatnál képzeljék el jövőjüket.