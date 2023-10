Az érkezőket Varga Tünde polgármester fogadta. A településvezető beszédében említést tett arról, hogy Nádasdladányban mindig is elkötelezettek voltak az idős emberek életminőségéért, testi-lelki egészségéért. Elmondta, támogatják szabadidős programjaikat, támogatják azon szervezetek működését, amelyek az idősekkel foglalkoznak, és igyekeznek a szépkorúakat bevonni a helyi közéletbe. Talán Sütő András mondata a leginkább ideillő: "Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött."

Ovisok műsor

Fotó: Siki Szabolcs

– Mindez igaz a világra, az országra, és a mi kis településünkre is, hiszen mi az önök által elért eredményekre tudunk építkezni. Azon az úton, járdán járunk, azokban az épületekben dolgozunk, és azoknak a fáknak az árnyékában pihenünk gyermekeinkkel, unokáinkkal, amelyeket még önök, vagy az önök elődei ültettek. Mindazok előnyeit használjuk mi is, amit önök a munkájukkal, kitartásukkal, tenni akarásukkal létrehoztak, megvalósítottak, elértek. Ezeket az épületeket, köztereket felújítjuk, hogy meg tudjuk tartani az utókor számára, és ezért építünk mi is újakat, hogy azok adjanak alapot ahhoz, amit a mi nemzedékünk hoz létre, és amelyet mi adunk át a következő nemzedéknek. Önök is bíztak bennünk, hogy megtartjuk az önök által felépített települést, és mi is bízunk abban, hogy az általunk elérteket tovább tudjuk adni, hogy a jövő nemzedéke építeni tudja tovább. Ha azt a társadalmi szemléletet folytatjuk, amelyre önök tanítottak bennünket, amelyről önök adtak nekünk példát, akkor úgy érzem, teljes felelősségvállalással megteszünk mindent az utánunk következőkért, gyermekeinkért, unokáinkért. Ezzel párhuzamosan, szinte észrevétlenül átélhetjük azt az érzést, hogy milyen az utódainkért dolgozni – köszöntötte a jelenlévőket Varga Tünde.

Medinai Tamburazenekar

Fotó: Siki Szabocs

Csomagot kaptak azok, akik betegségük miatt nem tudták elhagyni otthonukat; így összesen 37 csomagot hordtak ki, és Ica nénit is akkor köszöntötték mint a legidősebb helyi lakost.

Szücs-Nagy Kinga lelkész is mondott pár gondolatot az ünneplő közösséghez. Több éve szolgál Nádasdladányban, ezáltal egy kicsit „haza jön”. Ha nem is mindenkit, de azért talált ismerős arcot, és a Református énekeskönyv 90. zsoltárjának sorait idézte: "Kezeink munkáit igazgassad!"

Visszatérve: ebben az évben is köszöntötték a "soron következő" legidősebb Nádasdladányban élőt. Senor Józsefné Ica nénit otthonában látogatták meg. A nyugalmazott tanítónő 1927. június 8-án született Erdélyben, a Borzás nevű községben. 1970-ben Magyarországra költöztek az akkori politikai helyzet miatt, ami végül egy ötéves huza-vona után sikerült csak. Ekkor Nádasdladányban családi házat vásárolhattak. Ica néni tehát 1970-től nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig tanított itt, Nádasdladányban. Tanítványai és pedagógus kollégái egyaránt türelmes, okos és jó pedagógusként jellemzik.

A köszöntéseket az óvodások, majd az iskolások műsora követte, illetve az estebéd elfogyasztása. Legvégül meglepetésműsorral kedveskedtek az ünneplő közösségnek. A Medinai Tamburazenekar hangulatos zenéjére, dalaira énekkel és tánccal is rásegítettek a megjelent szépkorúak.