Dóczi Tamara nem csoda, hogy olyan mosolygós. Annyi színes és formás, kicsi és nagy, meghökkentő és elegáns tök között, ami a velencei Tökudvarában megtalálható, nem is lehet másmilyen. Igazi őszi hangulat pezseg náluk ilyenkor. Férje, László a Nadapi út mentén termeszti azokat a sütőtököket, halloween és dísztököket, amelynek igazán most van itt a szezonja, meséli Tamara és mutatja is sorra a kedvenceit.

- Nekem azok tetszenek a legjobban, amelyek mások szerint a legrondábbak. A rücskösek és különösek – mondja, és ebben bizony egyet értünk. Minél „furcsább” egy ilyen termés, annál mutatósabb. – Ez már a hetedik évünk a Tökudvarral. Anyósom, Horváth Erika ötlete nyomán valósítottuk meg, férjem akkor éppen sárgadinnyét termelt. Tavaly sajnos férjem édesanyját elvesztettük, de a hagyományt, melyet teremtett, tovább visszük.

A tököket magról nevelik, a kifejlődött palántákat pedig kiviszik a tökföldre, ahol aztán gondozzák, szeretgetik a növényeket. A leszüretelt tököket a szeptember elején nyíló Tökudvarba viszik, amely Mindenszentek utáni első hétvégéig van nyitva.

Idén azonban már kézműves foglalkozásokat is tartanak, ezek a termések ugyanis szinte kínálják magukat az alkotásra: faraghatnak a gyerekek halloween tököt, készíthetnek ijesztő vagy éppen cuki tökarcot csillámos matricával vagy éppen festhetik őket még pompázatosabb színekre. Sokféle fajta tök van, náluk is rengeteg megtalálható: - Volt pár éve egy vásárlónk, aki meg akart győzni róla, hogy ezeknek a tököknek a java része ehető. Nem hittem neki, így megnéztem a katalógust, s kiderült, valóban javarészt ehetők a dísztökök is. Persze nem mind – hangsúlyozta Tamara, amit már csak azért is érdemes ezúton is kiemelni, nehogy valaki saját kútfőből döntsön egy dísztök elfogyasztása mellett! Ezt csak szakértői javaslattal tegye meg! De visszatérve Tamaráékhoz: van itt sütőtök és halloween tök, sőt, olyan különlegességek is, amelyek nem mindenhol találhatóak meg. A hatalmas fehér, a jegesmedve névre hallgató példány vagy a rózsaszín, princess fajta csodaszép és különleges díszítőeleme lehet bármelyik otthonnak. – A libatökeink pedig a védjegyünk – teszi hozzá Tamara, s mutatja is a hosszú nyakú, rücskös, színes terméseket. – Ezekből liba napi vásárra készítettünk libát, tettünk rá két szemet, kifestettük a csőrét, ez lett az óvodai vásár portékája.

A tökfaragás, a tökös játékok, tökgurítás és társai évszázadok óta remek hagyományt jelentenek – Magyarországon is! Nem kell ahhoz amerikai vagy angolszász (kelta) halloween ünnep, hogy a magyarok is magukénak érezhessék a lehetőséget, melyet a csodás narancssárga termések kínálnak. Az őszhöz pedig végképp hozzátartozik a tök – már csak az a kérdés, hogy zöldség vagy gyümölcs? Na erről már inkább megoszlanak a vélemények…

