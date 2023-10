Összesen 36 kiállító és 70 stand: intézmények, cégek, egyesületek és szervezetek, akik a legkülönfélébb szakmákat mutatják be az általános, és a középiskolák továbbtanulás előtt álló diákjainak, illetve mindazoknak, akik szeretnének segítséget kapni a „hogyan tovább” kérdését illetően tanulmányaik terén. A kérdésre adott válasz pedig egyáltalán nem mindegy! Ahogy arra Zöld-Nagy Viktória, a Gazdasági Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a megnyitón rámutatott, az élethosszig tartó tanulás egyre fontosabb szerepet kap a munkavállalók karrierjében, hiszen a ma munkába lépőkre, foglalkozást, szakmát választókra – a világ és a gazdaság, benne az ipari szektor szerkezeti átalakulásának állandó változása miatt – egészen biztosan vár még tanulás, továbbképzés. Megjósolhatatlan, milyen szakmákra, képességekre, tudásra lesz szükség akár 5-10 év múlva.

Az államtitkár arról is beszélt, ma Magyarországon magas a foglalkoztatási arány, aki tud és szeretne dolgozni, az dolgozik. Ugyanakkor azt is kiemelte: 2030-ig a nyugdíjkorhatár elérése miatt várhatóan 300 ezer munkavállaló tűnik el a munkaerőpiacról. A következő években munkába lépők azonban nincsenek annyian, hogy a kieső munkaerőt pótolni tudják. Ez nagy kihívás elé állítja az ország gazdaságát. Hozzátette, a 16-25 éves fiatalok közötti munkanélküliségi ráta valamivel magasabb, mint a teljes társadalomra kivetített munkanélküliség és van közöttük egy olyan réteg is, akik nem dolgoznak és nem is tanulnak. Ezek aránya alacsonyabb az uniós átlagnál, a jövőben pedig külön figyelmet fordít rájuk a kormány.

A kétnapos kiállítás, remek lehetőség arra, hogy egy helyen, egyszerre több szakmába, továbbtanulási lehetőségbe is bepillantást nyerjenek az érdeklődők, akiket pénteken 9-16 óráig, szombaton 9-12 óráig várnak a Seregélyesi út 88-90. szám alatt található intézményben.