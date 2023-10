A város és a Székesfehérvári Tankerületi Központ tankerület vezetői nemcsak a megújult termeket járták sorra, de bepillantottak néhány tanórára is. Az egyik nyelvtan óra irányába vezető folyósóra már az új központi helyiségből indultak, amely falak összebontásával jött létre. Nem csak ez az egy közösségi térként is funkcionáló hely jött létre, ugyanis az emeleten is van egy hasonló, ahol nem ritkán kiskoncerteket ad a zeneiskola.

Az műemléki épület ablakai, illetve annak külső táblái fából, de belső részei esetében kétrétegű, hőszigetelt műanyag váltotta a régit. Több helyen új álmennyezet veri vissza modernizált lámpák és vészkijáratok fényét. De nem csak az fénylik, hanem a mindenhol megújult fűtésrendszer valamennyi csöve is, melyek új, hatékony radiátoroknak szállítják majd a hőt, ha eljön a fűtési szezon.

A bejárásnál élen járó Mészárosné Törzsök Zsuzsanna, az intézmény vezetője elmondta, hogy az iskola több munkatársa is elvégzett egy tanfolyamot, így többen is kezelhetik az új liftet, mely az udvarról az emeleti folyosóra hozza a mozgássérült gyermekeket, és mivel van kerekesszékes szülő is, nagy hasznát veszik a felvonónak.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Sok fontos tér és terem megújult a városnak és a tankerületnek. A Cser-Palkovics András vezette város 600 milliót adott a tankerületnek, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő épületben mehessen a tanítás és hogy a műemlék épületet is megóvják az utókornak. Ehhez az összeghez adott hozzá a tankerület, további 100 milliót.

A tanári szoba is megújult az emeleten, amiben mostantól mindenkinek van helye, de átesett a felújításon a tanári étkező és az abból nyíló alapítványi raktár is. Megszépült a titkárság és a gazdasági iroda is, ahonnan nyolc telephely minden ügyet intézik.

Cser-Palkovics András, Mészáros Attila alpolgármester és Török Szabolcs tankerületi vezető átsétált a kidobó játéktól zajos tornatermen, megnézte a fejlesztőszobát, a tankonyhát és azt a készülőfélben lévő okostantermet is, amelyhez már meg is érkezett a panel és aminek a kezelését a helyi pedagógusok elsajátítják.