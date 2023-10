A Béke tér Gánt legnagyobb zöldfelülete, egyben a falu központjának is tekinthető, itt van a templom és a játszótér is. A tér szinte minden elemében megújult, így – ha lehet – még szebb és zöldebb lett. A felújítás során többezer tő növényt ültettek el, új padokat telepítettek, megújult a területen található négy híd, a régi járdák helyett pedig szélesebb, térkőburkolattal ellátott gyalogutakat alakítottak ki. Ezzel együtt megszépült a gánti forrás környéke is és egy buszmegálló utasvárója is. A tér teljes megújítására 86,6 millió forintot biztosított Magyarország Kormánya, amihez a község önkormányzata 16,3 millió forintot tett hozzá önerőből.

Ahogy azt Krausz János, polgármester az átadón kiemelte, a felújítás fontos állomás azoknak a projekteknek a sorában, amelyek Gánton az elmúlt években megvalósultak. – Nem szeretnénk azonban itt megállni! Már előkészítés alatt áll további két pályázatunk, amelyekből belterületi utakat kívánunk fejleszteni – mondta Krausz, aki azt is hozzátette, a különböző támogatásoknak köszönhető, hogy Gántnak maradt pénze kisebb, de fontos fejlesztésekre a településen.

A gyerekek már korábban birtokba vehették a felújított játszóteret, de szerdán is nagy örömmel játszottak rajta.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a bejáráson megjegyezte, a támogatás összegéből sikerült a lehető legkomplexebb fejlesztést megvalósítani, amivel ráadásul rekordgyorsasággal készültek el. Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Gánt a bauxitbánya 1926-os megnyitásának és működésének köszönhetően a 30-as évek elejére a megye infrastrukturálisan legfejlettebb települése volt. A bányát azonban 1988-ban bezárták, a rendszerváltás idejére pedig Gánt igen rossz állapotba került. A fejlődés a 2010-es években indult újra. A központi támogatásoknak köszönhetően közel 2 milliárd forint került a településre, amelyekből különféle fejlesztések valósultak meg. Ezeket is sorra vette a Béke tér átadóján Tessely. - A TOP+, amiből a tér felújítása megvalósult, az a forrás, ami nincs! Ez az a forrás, amit az Európai Unió nem ad oda a magyar embereknek. Ez a gánti fejlesztés azért valósulhatott meg mégis, mert Magyarország Kormánya nemzeti forrásból megelőlegezte az Unió által visszatartott forrást – tette hozzá Tessely, aki azzal zárta, az elmúlt években végbement fejlesztésekhez a támogatásokon felül az is kellet, hogy Gánt Község Önkormányzata felelősen gazdálkodjon.