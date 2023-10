Október 31-ig üzemelteti az idei évben is 2021-ben megújult, led alapú viharjelző rendszerét a Velencei-tavon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az április 1-jén kezdődő üzemidőszaknak tehát ezennel vége.

A Főigazgatóság közleménye szerint az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatóriuma adja ki a viharjelzéseket és az időjárás előrejelzéseket, melyek alapján működött idén is a rendszer a tavon. A led technológiás jelzőrendszereknek köszönhetően javult a tájékoztatási hatékonyság, hiszen jobban láthatóak a part mellett kihelyezett fényjelzők. Mindemellett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üzemeltet egy ingyenes mobil alkalmazást, a TAVIHAR-t is, amely az ország legnagyobb tavain jelzi az aktuális viharjelzést, továbbá időjárási jelzésekkel látja el a Balaton mellett a Velencei-tóval kapcsolatos információkra vadászókat is.