Aranyosi Péter stand up műsorának "előzenekara" ezúttal Szobácsi Gergő volt vasárnap este a Halász Gedeon Eseményközpontban. A humorista nem titkolta: itt és most bizony 16 éven felülieknek szóló műsorra számíthat a közönség - már ami a témákat illeti -, így az érzékeny fülűek vagy a fiatalabbak készüljenek fel. Persze vélhetően a vendégek pontosan tudták, mire számítsanak Aranyosi kapcsán. Aki nem is cáfolta meg önmagát... Remek humor bonbonokkal tette emlékezetessé a közönség vasárnap estéjét.

Szobácsi Gergő

Fotó: S. Töttő Rita / FMH