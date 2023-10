Kedden az állatokat befogadó ASKA-hoz is kilátogattunk, valamint felvettük a kapcsolatot Kasza-Pirka Ildikóval, a Dog Plusz Egyesület vezetőjével, aki önkéntes segítőként volt kint a helyszínen a kutyák kimentésekor. A telephelyre való látogatásunkról az állatok egy része már kapott féreghajtót, illetve meg is fürdették őket, de utóbbit a napokban is folytatják még, hiszen 72 kutyust megfürdetni nem kis munka, arról nem is beszélve, hogy alaposan le kell ’csutakolni’ őket. Az ASKA folyamatosan megosztja közösségi oldalán az éppen aktuális helyzetet a kutyákról, beleérve azon adományokat, támogatásokat is, amelyek hétvége óta érkeznek. Iskolák, civil szervezetek és magánszemélyek fogtak össze, hogy segítsék a menhelyet. Többnyire tápok, konzerves eledelek érkeztek, de sokan faanyagot szállítottak a telephelyre, hogy azokból ’új’ kutyaház készülhessen az újdonsült lakóknak.

Közben, ahogy legutóbbi cikkünk végén írtuk, igyekeztünk utánajárni, hogy mit tudtak erről az érintett utcában és a környéken, mert úgy hallottuk, hogy korábban már kilátogatott a házhoz Pusztavám jegyzője, de azt nem sikerült kiderítenünk, hogy ezt hivatalos bejelentés alapján tette e vagy sem. Információink szerint a házban lakók nem engedték be, illetve azt mondták, hogy ’csak’ 10 kutya van náluk.

Így, hogy a fentieket tisztázzuk megkerestük a jegyzőt a következő kérdésekkel:

Volt-e az önkormányzatnak előzetesen értesülése arról, hogy ennyi állatot tartanak a házban, méghozzá ilyen körülmények között? Érkezett-e erre irányulóan bejelentés önökhöz? Amennyiben jól értesültem, habár jelen esetben az ASKA gondozásában vannak a kutyák, de egy ideig még az önkormányzat az állatok tulajdonosa. Milyen kötelezettségei vannak az önkormányzatnak erre az időre?

Kérdéseinkre az a válasz érkezett, hogy nem kíván nyilatkozni, így sajnos több információnk jelenleg nincs a történtekről.