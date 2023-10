Az iskola jó néhány évvel ezelőtt csatlakozott be a Polgár Judit által megálmodott Világsakkfesztiválhoz, mely keretén belül minden tanévben tartanak egy napot, amikor szinte minden a sakkról szól. Erre látogattunk el csütörtök délután mi magunk is, a gyerekek pedig éppen izgatottan várták, hogy elkezdődjön a szimultán sakkjátszma.

– Az elmúlt években nagyon fontos volt számunkra, hogy minél több gyermeket bevonjuk a sakkozásba. A kollégák tanfolyamot is elvégeztek azért, hogy a szakköri környezeten túl a tanórákba is bevonják a sakkoktatást – tudtuk meg Máthé-Tóth Magdolna fejlesztőpedagógustól, a program koordinátorától.

Mint mondta a szimultán sakkon a diákokon túl olyan sakkmesterek is részt vesznek, akik korábban élő pontszerzők voltak. De ezentúl vannak még állandó programjaik is a sakk témájában: kvízek, matekfeladatok és logikai játékok. Sőt mi több versenyekre is szoktak járni a legügyesebbekkel.