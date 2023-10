Füvesítés vízágyúval

Negyven esztendővel ezelőtt írt a Fejér Megyei Hírlap a Csákvári Állami Gazdaság „zöld akciójáról”. 1983 októberében a Bicske és Tatabánya közötti útszakasz, és a Budapest-Hegyeshalom közötti vasútvonal mentén „varázslatos gyorsasággal” tűnt el a „megbolygatott földsávok kopársága”. Köszönhetően a csákvári vízágyúknak, amelyek különleges keveréket zúdítottak a növénytakaró nélküli részekre. Akkor már öt éve alkalmazták a különleges füvesítési eljárást. A többi között a Ferihegyi repülőtéren, és az M5 autópálya építésénél is a csákváriak végezték a füvesítési eljárást.

Toronydaru a szomszéd portán

Ugyanebben az évben a fehérvári Rác utca tőszomszédságában tornyosuló darut „énekelte meg” a hírlap. „Az évtizedekkel ezelőtti Székesfehérvár szerves része volt a Palotaváros: kacskarigós utcáival, jellegzetes házaival, lakóival. Jövője, az égbeszökkenő házak birodalma” – vetette papírra az újságíró kolléga 1983-ban. A Rác utcában élő Szabó József portájára is ellátogatott a zsurnaliszta. „A malacoknak készül a dara – magyarázta Józsi bácsi, aki 75 esztendősen azt is elmesélte, hogy abban a rác utcai házban született, amit csak nehéz szívvel tudna elhagyni.

Segítség a Videotontól, és az Ikarustól

Egy lélekemelő történet erejéig maradjunk is 1983 októberében, amikor hajdani kolléganőnk Balázs Katalin azért ragadott tollat, hogy drámai időszakot átélő unokája nevében is megköszönje a segítséget a Videoton szállítási üzeme Béke brigádjának, és az Ikarus asztalosüzemének dolgozóinak. Történt, hogy az unoka Tomika négy és fél évesen agyhártyagyulladást kapott, és „hónapokig lebegett valami különös, félelmetes, és bizonytalan térben, az élet és halál között”. De hazatérhetett, és otthon lábadozott a kényelmes kerekes kocsiban a kertben, és a szabályozható ágyban. Tomika „megsejtett valamit abból a nagyszerűségből, amilyenek az emberek egymáshoz tudnak lenni, ha a másik igazán segítségükre szorul”.

Szerző: Németh Krisztián

A Videoton nyerte

Nagyüzem volt a hét végén az NB I.-es kosárlabda-bajnokságban, szombaton és vasárnap két-két mérkőzést kellett játszaniuk a csapatoknak. „A Videoton szombaton Kaposváron győzött, majd vasárnap, a hagyományoknak megfelelően fordulatos, az utolsó pillanatig nyílt csatában megnyerte az Építők elleni városi rangadót is. Az Építők női csapata szombaton sokáig megnehezítette a TFSE dolgát, másnap viszont szikrányi esélye sem volt az MTK-VM ellen. Második mérkőzését is elveszítette az Építők férfi együttese is, amely csak az első félidőben volt versenyben a vendég Oroszlánnyal” – írta a Fejér Megyei Hírlap sportrovata október 11-én, 1983-ban.

A „szajré”

Székesfehérváron betörtek a Kossuth utcai vasboltba, ahonnan konyhafelszerelést vittek el. Az Ősz utca 7. előtt egy parkoló Ladát törtek föl, amelyből magnósrádiót loptak. Ugyancsak magnósrádiót lovasítottak meg egy Volkswagenből, amelyet a Mancz János utcában feszítettek föl – számolt be az esetekről a rendőrség ügyelete 1993-ban. Dunaújvárosban betörtek a Teke büfébe, a tettesek ital- és dohányárut zsákmányoltak 50 ezer forint értékben. Kulcson két hétvégi házban jártak illetéktelen személyek. A tolvajok rádiót, kertigépeket tulajdonítottak el. Mezőfalván betörtek a Zöldfa étterembe. Ital- és dohányárut vittek el 35 ezer forint értékben. Számítógép-alkatrészeket és készpénzt loptak – összesen 52 ezer forint értékben – a bakonycsernyei általános iskolából. A velencei Velence falatozóban megforduló betörők édességet, dohányárut, egy kápolnásnyéki hétvégi ház törvényszegő látogatói pedig gázpalackot, kávéfőzőt vittek el. „Az első esetben a 26 ezer forintot, az utóbbi esetben pedig 12 ezer forintot tesz ki a »szajré« értéke” – összegezte a hírlap a krimikrónikát.

Szerző: Horváth-Buthy Lilla