A program Bálint Istvánné polgármester köszöntőjével kezdődött el már pénteken délután, hogy aztán másnap délelőtt a Kossuth téren folytatódjanak az események.

– Megkerestem a Nimród Vadászújságot, érdeklődve, hogy a „Nimród 111” elnevezésű fotókiállításukat milyen módon tudnánk mi is bemutatni – mondta az ötlet születéséről Takács József, a művelődési ház igazgatója. – Valamivel több, mint egy hónapja rendezték meg az országos vadásznapi ünnepséget Tatabányán, ahol a kiállítás már szerepelt, és ígéretet kaptam arra, hogy ez a hosszú hétvége már a miénk lesz. Előzetesen arról volt szó, hogy Kovács Zoltán főszerkesztő, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár nyitja majd meg az eseményt, de ő nem tudott eljönni, helyette Bors Richárd főszerkesztő-helyettes és a vadászkamarától Pechtol Lajos érkezett és szólt, majd Prihoda Judit élményfestés bemutatója színesítette a programot. Intézményünk filozófiája, hogy nálunk a kultúra, a művészet és a szórakozás egy helyen van, és a különböző művészeti ágak fúzióját tekintjük egyetlen kiállításnak. Ezért bátorkodtam a helyi és környékbeli vadásztársaságokat megkeresni azzal a javaslattal, hogy rendezzünk trófeakiállítást is. Aztán a történet tovább szélesedett, így lett a kezdeményezésből családi nap.

Takács Bence a büszke ragadozómadárral, Verával

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Már a reggeli órákban kilenc csapat részvételével elkezdődött a főzőverseny a Kossuth-szobor szomszédságában, amelyhez nem csak vadásztársaságok, de helyi civil szervezetek is csatlakoztak: ők maguk szerezték be a vadhúst a készülő hagyományos és különleges ételekhez, melyek között még bivalyból készült is akadt. A szervezők felvették a kapcsolatot vadászkutyatartókkal, fajtatenyésztőkkel, elfogadta meghívásukat Kisteleki Gergely solymász is, a vármegyei rendőr-főkapitányság pedig munkakutya-bemutatót tartott. Megérkeztek Székesfehérvárról a faesztergályos mesteremberek, miközben a művelődési központban a „Kisvadász sarok” gyerekfoglalkozásokkal és lézeres lövészettel várta a kicsiket és szüleiket. A színpadon kulturális műsor szórakoztatta a megjelenteket, fellépett a Mayer Néptáncműhely és Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész. A Fiatalok házában a már említett kiállítások mellett „Az utolsó vadászat” című film bemutatójával, szakmai és oktató filmvetítésekkel várták az érdeklődőket, de aznap még egészségügyi szűrővizsgálatokra is lehetett jelentkezni.