2012-ben Zámbó Jánosné Katit jelölték e tisztségre, aki örömmel elfogadta a jelölést, hiszen ő és férj már polgárőrként tevékenykedett a községben, sőt a 2010-es önkormányzati választáson a falu képviselője is lett. Akkor még saját autókkal, kerékpárokkal látták el a szolgálatot és a következő évben hozzájutottak egy leadott rendőrségi autóhoz. 2015-ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt pályázaton elnyertek egy új Skoda Jeti terepjáró autót, amelyhez 2017-ben, szintén egy pályázaton keresztül elnyertek el teljes téli gumi készletet is.

Azóta ezzel a gépjárművel ellátják a közbiztonsági, járőrözési feladataikat.

Zámbó Jánosné elnök hangsúlyozza:

- Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült kialakítanunk egy jól működő szolgálati rendszert, amelynek köszönhetően jelenlétünk erőssé vált a község utcáin. Örülünk, hogy nagyon jó együttműködést sikerült kialakítanunk a település lakosaival, akik bátran hozzánk fordulnak kéréseikkel, problémáikkal. Mára a falu összes rendezvénye a polgárőrség által biztosított, valamint a környék polgárőr egyesületeivel és a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal is szorossá vált az együttműködésünk. Egyesületünk egyre több sikeres pályázaton vesz részt, ez nagyban segíti a működésünket.

Nagyon jó lehetőséget nyújt a zichyújfalui polgárőrségnek az iskolai közösségi szolgálat kötelező teljesítése. Ennek köszönhetően jelentkeztek egyesületükbe ifjú polgárőreik. Jelenleg hat fő ifjú polgárőrük van. Már elérték azt az időt, hogy az ifjú polgárőrök közül a 18. életévét betöltött fiatal is van, aki továbbra is az egyesület tagja maradt. 2022-ben négy fiatal vett részt Gyenesdiáson az ifjú polgárőrök képzésén.

Az egyesület erőssége, hogy nagy figyelmet fordítanak a fiatalok megtartására. További fiatalokat kívánnak bevonni a polgárőrségi tevékenységbe.

Zámbó Jánosné Kati azt is elmondta, hogy az idén elindult az ifjúsági referens képzés, amelyen az egyesületük titkára, Krizsán Szabina vett részt. A tanfolyamot sikeresen elvégezte és Fejér vármegyében elsőként át vehette ifjúsági referens megbízólevelét. Az elnök munkáját rendszeresen segíti a férje, Zámbó János, aki szintén régóta tagja az egyesületnek. Civilben autóbuszvezető, munkásjáratokat visz. Szintén az egyesület erőssége, hogy a 21 tag között 14 negyven év alatti polgárőrt tudhatnak a tagjaik sorában. Havi beosztásban tevékenykednek, a gépjárművön kívül kerékpárral is járőröznek. Nem csak a községben teljesítenek szolgálatot, hanem részt vesznek a Velencei-tó környékén, az idegenforgalmi idényben, amikor is turisztikai feladatot ellátnak. Az egyesület tagjai eddig 9 alkalommal el láttak határvédelmi feladatot is Kelebián és Röszkén.

Katasztrófavédelmi munkát is végeznek, az önkéntes mentő szervezetben. Ezen kívül ott vannak polgárőreik a környező települések rendezvényein is.

2020-ban elnyerték az Év Polgárőr Egyesülete címet és számos elismerést vehettek át bűnmegelőzési tevékenységükét.

Zámbó Jánosné Katika három éve tagja az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának is. Járási koordinátori tevékenységet is végez. 2017-ben az Év Polgárőre lett, az idén tavasszal a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén pedig Túrós András OPSZ elnöktől át vehette a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetést is.

A Zichy kastélyban polgárőr irodával is rendelkeznek. Jó a kapcsolatuk az önkormányzattal és a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetséggel, Cseh István megyei elnökkel.

A Zámbó házaspár a jövőben is mindent megtesz majd a község és a környező települések közbiztonságáért.

Szerző: Csató József